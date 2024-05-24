Вучич: большинство стран ООН не поддержали резолюцию

By Euronews

Сербские политики и их сторонники критикуют принятую ГА ООН резолюцию о дне памяти геноцида в Сребренице

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В Подгорице тысячи человек пришли к зданию правительства Черногории в знак протеста против того, что представители страны поддержали резолюцию ООН о геноциде в Сребренице.

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что большинство стран ООН — 107 государств — не поддержали резолюцию, проголосовав «против», воздержавшись или вовсе не участвуя.

Противники документа заявляют, что резолюция навешивает на сербов ярлык единственных виновников преступлений, совершённых во время балканских войн.

Страны, поддержавшие проект, отмечают что никаких подобных указаний документ не содержит, напротив — предложенная Черногорией и одобренная поправка подчёркивает, что ответственность за геноцид может быть только индивидуальной.

Николя де Ривьер, постоянный представитель Франции при ООН:

«Франция призывает политических лидеров стран этого региона выполнить это требование. Мы должны смотреть в будущее, учреждение Международного дня размышлений и памяти о геноциде в Сребренице должно дать возможность примирения на основе уважения и солидарности со всеми жертвами».

В четверг на Генассамблее ООН резолюцию поддержали 84 страны, против проголосовали 19, воздержались 68. Остальные в голосовании не участвовали.

Документ устанавливает 11 июля «Днём памяти и размышлений» о резне в Сребреннице, жертвами которой стали более 8000 человек.

События в Сребренице признаны геноцидом Международным трибуналом в Гааге и Международным судом ООН.