"Они хороши стреляют": в Эстонии растет спрос на военную подготовку гражданских

Член ЕС, Эстония чувствует угрозу со стороны России. В этом году маленькая страна НАТО потратит на оборону более 3 процентов ВВП. На что пойдут эти деньги? И какова оборонная концепция республики? Об этом - в новом выпуске программы "Очевидец".

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Индрек Юртшенко - оперный певец по образованию. Но сегодня он сопровождает корреспондента Euronews на маневры в эстонских лесах. Там вооруженные гражданские, члены добровольного союза обороны "Кайтселийт", вместе с профессиональными солдатами совершенствуют мастерство ведения боя. "В наших учениях участвуют 500 человек из Эстонии, Литвы и Франции", - уточняет Индрек.

Маневры под названием "Северная лягушка" проходят на бывшем советском военном аэродроме. Рядом со взлетно-посадочной полосой пехотинцы из Франции, партнера Эстонии по НАТО, укрепляют окопы. А в близлежащем лесу начинают собираются добровольцы.

Все они имеют профессиональные военные навыки, благодаря многочисленным сборам и тренировкам. Формат "Северной лягушки" необычен тем, что волонтеры и профессионалы вместе отрабатывают навыки ведения окопной войны в лесу.

В чем, с точки зрения французского военного, преимущество таких учений? Капитан Юбер говорит, что плюсов очень много. "Добровольцы хорошо знают местность. Они отлично стреляют, умеют управлять дронами, проактивны и готовы действовать немедленно там, где нужны".

"Кайтселийт", исторически очень важная для Эстонии организация, сегодня насчитывает свыше 30000 членов. Там числятся люди самых разных профессий - рабочие, госслужащие, фермеры и коммерсанты. У многих дома хранится оружие. "Я бы никогда больше не стала жить под иностранным контролем", - говорит Риит Саари. Эта мать семейства и владелица магазина командует женским батальоном в рамках Союза обороны. Ее конек - разведка, Риит давно и планомерно тренируется. Зачем? "Эстония - маленькая страна, и каждый должен так или иначе внести свой вклад в оборону," - утверждает она. - Кто-то лучше сражается на передовой, как я, а кто-то силен в логистике. Но помогать должны все".

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