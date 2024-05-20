ЧМ по дзюдо в Абу-Даби: Хидаят Гейдаров стал чемпионом мира

By Euronеws

Чемпионами мира во второй день ЧМ по дзюдо в Абу-Даби стали Хо Ми Ми из Южной Кореи, азербайджанец Хидаят Гейдаров и Рёма Танака из Японии. Трижды завоевывавший бронзу на мировых первенствах Гейдаров в сложном и драматичном финале в этот раз завоевал золотую медаль.

РЕКЛАМА

В Абу-Даби завершился второй день мирового первенства по дзюдо, в ходе которого стали известны имена новых чемпионов в трех весовых категориях.

Перед началом поединков на татами арены "Мубадала" участники соревнований и собравшиеся в зале зрители посмотрели красочное выступление местных фольклорных коллективов и показательные выступления по дзюдо. Открыли второй день турнира президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и генеральный секретарь организации Насер Аль Тамими.

В весовой категории до 66 кг финал оказался чисто японским - третий номер в японском рейтинге Рёма Танака встретился в решающей схватке счетвертым номером рейтинга Такэси Такэокой. У обоих был фантастический день на татами в Абу-Даби на пути к этой встрече. В финале Танака смог провести два приема на оценку вадза-ари и стал новым чемпионом мира. Япония продолжает доминировать в этой весовой категории. Генеральный директор неправительственной организации Guardian Girls International Син Коямада вручил медали победителю и призерам.

"Это мой первый чемпионат мира, я выложился по полной и с нетерпением жду, когда у меня будет красная нашивка на кимоно - знак чемпиона мира", - сказал Танака после победы в финале.

Немало зрителей пришли в этот день на спортивную арену Абу-Даби, чтобы понаблюдать за выступлением одной из самых ярких звезд современного дзюдо. Криста Дэгути защищала свой титул чемпионки мира в весовой категории до 57 кг. Она уверенно дошла до финала, где ее соперницей стала восходящая звезда из Южной Кореи Хо Ми Ми. Изнурительная 12-минутная схватка не выявила победительницу и решение было принято, исходя из набранных спортсменками штрафных баллов. Хо Ми Ми стала чемпионкой мира. Церемонию награждения провел посол IJF Альбано Карризи.

"Я очень хотела выиграть золото в этот раз, чувствую себя превосходно", - сказала новая чемпионка после финала.

Многократный призёр мировых первенств Хидаят Гейдаров из Азербайджана также прибыл в Абу-Даби за золотой наградой. В финале в весовой категории до 73 кг ему противостоял Тацуки Исихара. Это был самый драматичный финал дня. За 15 секунда до конца поединка, уступая сопернику в счете, Гейдаров провел свой коронный прием на оценку иппон и стал чемпионом мира. Медали вручил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев.

"Это один из величайших моментов в моей жизни. В Абу-Даби я вошел в историю!Но осталась еще одна - в Париже. Надеюсь, мне удастся победить и там", - сказал после финала Гейдаров.

Впереди у нас еще четыре дня напряженных схваток на татами арены "Мубадала" в Абу-Даби.