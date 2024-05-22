Избиратель и кандидат в евродепутаты хотят безопасности

Бельгийская служащая страховой компании хочет застраховаться от возможного нападения на её страну, предположительно со стороны России. Поэтому она предлагает создать в дополнение к НАТО европейский военный альянс

РЕКЛАМА

Меня зовут Беа Увин. Я живу в Брюсселе и работаю в страховой компании AG Insurance. Если бы я стала европейским парламентарием, особенно на предстоящий срок, я бы сосредоточилась на создании Европейского военного альянса. Страны континента должны еще больше сплотиться на основе наших общих целей, одна из которых - обеспечение безопасности. Я хотела бы способствовать созданию системы, в которой у нас будет единая армия, униформа и общие вооруженные силы для продвижения европейских ценностей и укрепления безопасности. Я бы сказал лидерам этих стран: "Давайте посмотрим, какие у нас общие ценности вместо того, чтобы искать различия". Я думаю, что это даст нам сил на будущее, это просто необходимо.

Омран Кукувитакис, находящийся в избирательном списке греческой партии "Новая демократия", ощущает угрозу не только от России, но и от Турции:

Безопасность на территории ЕС находится под вопросом из-за российской агрессии, а также из-за сложных геополитических условий по соседству с нами. Поэтому главный вопрос заключается в том, как нам обеспечить дальнейшую европейскую интеграцию, чтобы этот столп нашей общей политики в сфере обороны и безопасности стал реальностью, стал конкретным. Если посмотреть с национальной точки зрения, то это очень поможет моей стране, Греции, потому что мы находимся в той части мира, где у нас постоянно возникают проблемы с очень агрессивным и непредсказуемым соседом.

Это пятнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.