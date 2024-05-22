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Избиратель и кандидат в евродепутаты хотят безопасности

Это пятнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата".
Это пятнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Pilar Montero Lopez
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Бельгийская служащая страховой компании хочет застраховаться от возможного нападения на её страну, предположительно со стороны России. Поэтому она предлагает создать в дополнение к НАТО европейский военный альянс

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Меня зовут Беа Увин. Я живу в Брюсселе и работаю в страховой компании AG Insurance. Если бы я стала европейским парламентарием, особенно на предстоящий срок, я бы сосредоточилась на создании Европейского военного альянса. Страны континента должны еще больше сплотиться на основе наших общих целей, одна из которых - обеспечение безопасности. Я хотела бы способствовать созданию системы, в которой у нас будет единая армия, униформа и общие вооруженные силы для продвижения европейских ценностей и укрепления безопасности. Я бы сказал лидерам этих стран: "Давайте посмотрим, какие у нас общие ценности вместо того, чтобы искать различия". Я думаю, что это даст нам сил на будущее, это просто необходимо.

Омран Кукувитакис, находящийся в избирательном списке греческой партии "Новая демократия", ощущает угрозу не только от России, но и от Турции:

Безопасность на территории ЕС находится под вопросом из-за российской агрессии, а также из-за сложных геополитических условий по соседству с нами. Поэтому главный вопрос заключается в том, как нам обеспечить дальнейшую европейскую интеграцию, чтобы этот столп нашей общей политики в сфере обороны и безопасности стал реальностью, стал конкретным. Если посмотреть с национальной точки зрения, то это очень поможет моей стране, Греции, потому что мы находимся в той части мира, где у нас постоянно возникают проблемы с очень агрессивным и непредсказуемым соседом.

Это пятнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

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