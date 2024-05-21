Наказ Европарламенту: заботиться о мигрантах

С призывом принимать более действенные законы о спасении мигрантов в море и оказанию им гостепримства на суше обращаются к новому составу Европарламента глава организации помощи беженцам и либеральный евродепут

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Меня зовут Сюзанна Занфрини, я директор Международного комитета спасения в Италии. В свете недавнего утверждения Пакта ЕС об убежище и миграции мы хотели бы, чтобы новый Европарламент сместил акцент со строительства на границах стен на прием мигрантов. Подход, основанный только на обеспечении безопасности, не остановит людей, спасающихся от преследований, а только вынудит их пойти по еще более опасным миграционным маршрутам. Нам бы хотелось, чтобы больше солидарности проявлялось по отношению к государствам на внешних рубежах Европы, таким как Италия, которые принимают подавляющее большинство прибывающих. Нужно обеспечить безопасные маршруты для беженцев, стремящихся в Европу, а также выполнять Рамочную программу ЕС по переселению. Страны-члены должны значительно увеличить свои обязательства по переселению в ближайшие годы.

Абир Аль Сахлаи рождена в Ираке, а теперь представляет в Европарламенте Швецию:

Если меня переизберут в парламент на следующий мандат, я позабочусь о том, чтобы у Евросоюза была общая стратегия поиска и спасения в Средиземном море. Мы знаем, что 2023 год стал самым гибельным с 2016 года для мигрантов, спасающихся от голода, изменения климата, преследований и вооруженных конфликтов. У нас есть миграционный Пакт. Это первый шаг на пути решения катастрофической проблемы, которая создалась на наших пляжах и в европейских морях. Вот почему нам нужна европейская стратегия поиска и спасения.

Это четырнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.