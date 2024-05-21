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Наказ Европарламенту: заботиться о мигрантах

Четырнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата"..
Четырнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата".. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Pilar Montero Lopez
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С призывом принимать более действенные законы о спасении мигрантов в море и оказанию им гостепримства на суше обращаются к новому составу Европарламента глава организации помощи беженцам и либеральный евродепут

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Меня зовут Сюзанна Занфрини, я директор Международного комитета спасения в Италии. В свете недавнего утверждения Пакта ЕС об убежище и миграции мы хотели бы, чтобы новый Европарламент сместил акцент со строительства на границах стен на прием мигрантов. Подход, основанный только на обеспечении безопасности, не остановит людей, спасающихся от преследований, а только вынудит их пойти по еще более опасным миграционным маршрутам. Нам бы хотелось, чтобы больше солидарности проявлялось по отношению к государствам на внешних рубежах Европы, таким как Италия, которые принимают подавляющее большинство прибывающих. Нужно обеспечить безопасные маршруты для беженцев, стремящихся в Европу, а также выполнять Рамочную программу ЕС по переселению. Страны-члены должны значительно увеличить свои обязательства по переселению в ближайшие годы.

Абир Аль Сахлаи рождена в Ираке, а теперь представляет в Европарламенте Швецию: 

Если меня переизберут в парламент на следующий мандат, я позабочусь о том, чтобы у Евросоюза была общая стратегия поиска и спасения в Средиземном море. Мы знаем, что 2023 год стал самым гибельным с 2016 года для мигрантов, спасающихся от голода, изменения климата, преследований и вооруженных конфликтов. У нас есть миграционный Пакт. Это первый шаг на пути решения катастрофической проблемы, которая создалась на наших пляжах и в европейских морях. Вот почему нам нужна европейская стратегия поиска и спасения.

Это четырнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

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