Стабильность и безопасность - приоритеты Европейской народной партии

By Euronews

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер ответил на вопросы Euronews в Бухаресте

РЕКЛАМА

Европейская народная партия (ЕНП) посылает сигнал стабильности через преемственность, решив повторно выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии.

Лидер ЕНП Манфред Вебер и бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу , приехавшие в Бухарест на Пленарное собрание партии, встретились с журналистами Euronews.

Манфред Вебер, лидер Европейской народной партии:

"Мы посылаем сигнал стабильности во времена неопределенности, связанной с войной в Европе, а также экономическими проблемами на глобальном уровне с Китаем. Мы сохраняем Европу вместе. Это наше главное послание. Нам нужно сильное и твердое руководство".

"Зеленый курс" Евросоюза (его переход к "зеленой экономике") стал одним из знаковых достижений Еврокомиссии фон дер Ляйен. Манфред Вебер отрицает, что ему угрожает сопротивление со стороны сельскохозяйственного сектора:

"Мне 52 года, и я говорю вам, что для моего поколения борьба с изменением климата — это, вероятно, самая большая, огромная, самая важная задача для всех нас. Остановить изменение климата — это исторический вопрос. Вот почему наши обязательства кристально ясны. Мы — партия, которая борется с изменением климата".

Мануэл Баррозу со своей стороны заявил, что "зеленая сделка" окажется под угрозой, если ЕС не скоординирует свою климатическую программу с потребностями и проблемами промышленности и сельского хозяйства.

Жозе Мануэл Баррозу, бывший председатель Европейской комиссии:

"Конечно, Европейский Союз должен продолжать возглавлять переход к "зеленой экономике". В то же время он должен делать это с уважением к социальным проблемам людей, не возлагать слишком большие расходы на тех, кто более уязвим. Если мы это сделаем, мы настроит часть нашего населения против "зеленой" повестки дня. Это было бы ошибкой. И также мы должны выполнять наши обязательства в отношении перехода к зеленой экономике, но не ставить нашу промышленность и наше сельское хозяйство в ситуацию невыгодного конкурентного положения по отношению к другим частям планеты".