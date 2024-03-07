EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Стабильность и безопасность - приоритеты Европейской народной партии

Глава ЕНП Манфред Вебер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конгрессе партии в Бухаресте /Румыния, 7 марта 2024 г.
Глава ЕНП Манфред Вебер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конгрессе партии в Бухаресте /Румыния, 7 марта 2024 г. Авторское право Andreea Alexandru/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер ответил на вопросы Euronews в Бухаресте

РЕКЛАМА

Европейская народная партия  (ЕНП) посылает сигнал стабильности через преемственность, решив повторно выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии. 

Лидер ЕНП Манфред Вебер и бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу , приехавшие в Бухарест на Пленарное собрание партии, встретились с журналистами Euronews.

Манфред Вебер, лидер Европейской народной партии:

"Мы посылаем сигнал стабильности во времена неопределенности, связанной с войной в Европе, а также экономическими проблемами на глобальном уровне с Китаем. Мы сохраняем Европу вместе. Это наше главное послание. Нам нужно сильное и твердое руководство".

"Зеленый курс" Евросоюза (его переход к "зеленой экономике") стал одним из знаковых достижений Еврокомиссии фон дер Ляйен. Манфред Вебер отрицает, что ему угрожает сопротивление со стороны сельскохозяйственного сектора:

"Мне 52 года, и я говорю вам, что для моего поколения борьба с изменением климата — это, вероятно, самая большая, огромная, самая важная задача для всех нас. Остановить изменение климата — это исторический вопрос. Вот почему наши обязательства кристально ясны. Мы — партия, которая борется с изменением климата".

Мануэл Баррозу со своей стороны заявил, что "зеленая сделка" окажется под угрозой, если ЕС не скоординирует свою климатическую программу с потребностями и проблемами промышленности и сельского хозяйства.

Жозе Мануэл Баррозу, бывший председатель Европейской комиссии:

"Конечно, Европейский Союз должен продолжать возглавлять переход к "зеленой экономике". В то же время он должен делать это с уважением к социальным проблемам людей, не возлагать слишком большие расходы на тех, кто более уязвим. Если мы это сделаем, мы настроит часть нашего населения против "зеленой" повестки дня. Это было бы ошибкой. И также мы должны выполнять наши обязательства в отношении перехода к зеленой экономике, но не ставить нашу промышленность и наше сельское хозяйство в ситуацию невыгодного конкурентного положения по отношению к другим частям планеты".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Европейская народная партия поворачивает вправо

Неделя в цифрах. Европейская народная партия. Мигранты и волонтеры в Кале.

"Это не только ценный мех...": северные олени в борьбе с потеплением климата

Κλιματική κρίση Выборы в Европарламент Выборы в Европейский парламент 2024