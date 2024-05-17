Израильские военные нашли тела трех заложников в секторе Газа

By Euronews

В секторе Газа найдены тела трех заложников. Останки доставлены в Израиль. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ. Армия обороны Израиля продолжает операцию в Джебалии и ведет наступление на Рафах.

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В секторе Газа израильские военные нашли тела трех заложников - Ицхака Гелернтера, Амиты Бускилы и Шани Лук. Об этом объявил официальный представитель ЦАХАЛ.

В сообщении говорится, что все трое были убиты ХАМАС недалеко от места резни, устроенного боевиками на фестивале Нова 7 октября. Останки боевики перевезли в Газу.

Шани Лук была гражданкой Израиля и Германии. ХАМАС выкладывал видео, как тело девушки возили в открытом автомобиле по улицам анклава. Эти кадры облетели тогда весь мир. Ее родители опознали дочь по одежде и татуировкам. Тогда было еще непонятно, жива она или уже мертва.

Даниэль Хагари, официальный представитель ЦАХАЛ:"Мы не оставим камень на камне. Мы сделаем все что в наших силах, чтобы найти заложников и вернуть их домой. Мы не успокоимся, пока мы этого не сделаем".

ЦАХАЛ продолжает операции против ХАМАС в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Военные заявили, что за несколько дней здесь были убиты более двухсот боевиков.

Десятки взяты в плен. На юге анклава ЦАХАЛ продолжает наступление на Рафах, который он считает последним оплотом ХАМАС.

Тем временем в Газу через пирс, построенный военными США, начала прибывать гуманитарная помощь. Этот проект, указывают в ООН очень важен, но это не заменит наземные поставки, необходимые для обеспечения населения анклава продовольствием, водой и топливом.