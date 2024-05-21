Запрос в МУС об ордере на арест Нетаньяху: реакция в мире

By Euronews

Несколько западных лидеров, включая президента США Джо Байдена, отвергли решение главного прокурора МУС добиваться выдачи ордеров на арест лидеров Израиля и ХАМАС. В то же время, некоторые страны призвали защитить беспристрастность суда в расследовании военных преступлений.

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После того, как главный прокурор Международного уголовного суда потребовал выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и трёх представителей руководства ХАМАС, мировые лидеры начали высказывать своё мнение по поводу этого шага.

Ранее главный прокурор МУС Карим Хан обвинил главу израильского правительства и министра обороны страны Йоава Галанта в использовании голода в качестве метода ведения войны и в нападении на мирных жителей сектора Газа. Лидеры ХАМАС Яхья Синвар, Мохаммед Дейф и Исмаил Хания также обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В своём заявлении американский президент Джо Байден поддержал еврейское государство, сказав: "Позвольте мне внести ясность: между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США "в корне отвергают" это решение, назвав его "позорным".

Сам Нетаньяху опубликовал на своём аккаунте в X видео, в котором он "с отвращением" отверг обвинения Карима Хана в свой адрес.

"С какой наглостью вы сравниваете ХАМАС, который убивал, сжигал, резал, обезглавливал, насиловал и похищал наших братьев и сестёр, и солдат ЦАХАЛ, ведущих справедливую войну"! - сказал премьер.

Другие израильские официальные лица - в их числе президент Исаак Герцог и министр иностранных дел Исраэль Кац - резко раскритиковали МУС за "сравнение Израиля с ХАМАС".

"Любые попытки провести параллели между этими зверскими террористами и демократически избранным правительством Израиля, выполняющим свой долг по защите и охране своих граждан в полном соответствии с принципами международного права, возмутительны и не могут быть приняты никем", - сказал Херцог.

ХАМАС также осудил действия прокурора МУС, заявив, что просьба об аресте его лидеров "приравнивает жертву к палачу".

Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил: "Эти действия не способствуют достижению соглашения о паузе в боевых действиях, освобождению заложников или доставке гуманитарной помощи".

"Великобритания, как и другие страны, пока не признаёт Палестину в качестве государства, а Израиль не является участником Римского статута", - добавили там.

Реакция в Евросоюзе

Официальный Брюссель сообщил, что принял к сведению запрос прокурора МУС.

"Мандат МУС как независимого международного учреждения заключается в преследовании наиболее тяжких преступлений согласно международному праву", написал в своём микроблоге в X глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что все государства, ратифицировавшие устав Гаагского суда, обязаны выполнять его решения.

Франция, в свою очередь, поддержала ходатайство прокурора Хана.

В заявлении французского МИДа, опубликованном во вторник, сказано: "Франция поддерживает МУС, его независимость и борьбу с безнаказанностью во всех ситуациях". При этом в ведомстве напомнили, что французские власти_"осуждают антисемитские убийства",_ совершённые боевиками 7 октября в южных районах Израиля.

С подобным заявлением выступили и власти Бельгии. Министр иностранных дел страны Аджа Лябиб сказала: "Преступления, совершённые в Газе, должны быть расследованы на самом высоком уровне, вне зависимости от того, кто в них виновен".

Министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин выступил в защиту МУС и осудил угрозы в адрес суда.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что, хотя он уважает независимость МУС, "непонятно", что лидеры ХАМАС были упомянуты наравне с "демократически избранными представителями" Израиля.

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ЮАР, которая добвивается прекращения наступательной операции ЦАХАЛ в Рафахе, также приветствовала решение главного прокурора.

"Закон должен применяться одинаково ко всем, чтобы поддерживать международное верховенство права, обеспечивать привлечение к ответственности тех, кто совершает ужасные преступления, и защищать права жертв", - говорится в заявлении канцелярии президента Сирила Рамафосы.