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Туск призывает голосовать за единую Европу

Премьер-министр Польши Дональд Туск на митинге в Варшаве /Польша, 4 июня 2024 года, накануне предстоящих парламентских выборов в Европарламент.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на митинге в Варшаве /Польша, 4 июня 2024 года, накануне предстоящих парламентских выборов в Европарламент. Авторское право Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Предвыборный митинг Дональда Туска в Варшаве. Для польского премьера только единая Европа поможет избежать войны в его стране.

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Тысячи сторонников премьер-министра Польши Дональда Туска собрались в столице Варшаве в преддверии предстоящих европейских выборов. Туск заявил, что они имеют решающее значение для безопасности Польши, сталкивающейся с ростом напряженности на своей восточной границе.

Митинг состоялся в честь 35-летия выборов 4 июня 1989 года, положивших конец коммунистическому правлению в Польше.

По словам Туска, единая Европа – единственный способ избежать войны в Польше.

"Послушайте, поверьте мне: там, в Кремле, возможный политический захват Брюсселя был бы важнее, чем захват Харькова. Эта борьба за то, кто будет править в Польше, и сейчас борьба за то, кто будет править в Европе. Это также борьба за то, чтобы война не проникла в наши границы".

Сторонники Дональда Туска, убеждённого сторонника евроинтеграции, пришли на митинг с флагами Польши и ЕС.

"Я, например, очень обеспокоена исходом этих выборов, - сказала одна из участниц митинга. - Лично мне очень хотелось бы быть с Европой, я не могу представить себе иного будущего".

В прошлом месяце Туск заявил, что Польша инвестирует около 2,2 млрд евро в укрепление безопасности и сдерживания вдоль своей границы с Россией и Беларусью, подчеркнув при этом ответственность страны за безопасность Европы.

Выборы в Европарламент пройдут в Польше в это воскресенье, 9 июня.

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