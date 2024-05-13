Польша выделит 343 млн евро на модернизацию границы с Беларусью

By Euronews и AP, EBU

Польша выделит более 343 млн евро на модернизацию заграждения на границе с Беларусью, чтобы сделать его "непроходимым", заявил замминистра национальной обороны Цезарий Томчик.

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Польша выделит более 343 млн евро на модернизацию заграждения на границе с Беларусью, чтобы сделать его "непроходимым". Об этом заявил в понедельник замминистра национальной обороны Цезарий Томчик.

Модернизация заграждения будет стоить около 1,5 млрд злотых (343 млн евро — прим. ред.), именно столько надо выделить, чтобы заграждение выполнило свою роль Цезарь Томчик замминистра обороны

Известно, что над проектом модернизации работает группа польских инженеров и сотрудников Силезского технологического университета.

По мнению Томчика, существующее ограждение - временное решение, т.к. оно недостаточно эффективно сдерживает нелегальных мигрантов. По утверждению Томчика, мигранты могут преодолеть его с помощью беларусских служб, используя простой домкрат.

В субботу польско-беларусскую границу посетил премьер-министр Дональд Туск. Это произошло после предупреждения BYPOL о том, что спецслужбы Беларуси готовят мигрантов к прорыву. По их данным, сейчас сотни иностранцев тайно свозят к границе.

В 2022 году Польша построила на границе с Беларусью забор высотой в 5,5 метра и протяжённостью 186 километров. Причиной стало резкое увеличение потока мигрантов из стран Ближнего Востока.