В Великобритании зафиксирован шестикратный рост проявления антисемитизма

By Euronews

В 2023 году в стране отмечено более 4 тысяч антиеврейских инцидентов, две три из них произошли после 7 октября

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В Великобритании зафиксирован всплеск антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Данные свидетельствуют о шестикратном росте числа инцидентов по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Организация Community Security Trust, которая занимается мониторингом антиеврейских выступлений и нападений, заявила, что беспрецедентный рост стал "переломным моментом для антисемитизма в Великобритании".

В 2023 году в стране было зарегистрировано 4103 антисемитских инцидента, две трети из них произошли после 7 октября - 2699, по сравнению с 392 за тот же период времени в 2022 году.

CST отмечает, что предыдущие всплески антисемитизма наблюдались во время и после конфликтов в Газе в 2021, 2014 и 2009 годах.

Кроме того организация зафиксировала резкий рост числа случаев проявления антисемитизма в школах и университетах.