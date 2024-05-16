Аналитик: агрессивную атмосферу в Словакии создают политики

By Euronews

Покушение на Роберта Фицо потрясло всю Европу. Журналист-расследователь Андрей Матисак сказал Euronews, что питательной средой для насилия в Словакии стали острые политические разногласия в обществе.

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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо потрясло не только эту страну, но и всю Европу. В МВД республики сообщили, что согласно первым результатам расследования, нападение было политически мотивированным.

Журналист Андрей Матисак сказал Euronews, что питательной средой для насилия стали острые политические разногласия в обществе.

Андрей Матисак, журналист-расследователь:"Поляризация, или даже, может быть, радикализация хотя бы какой-то части словацкого общества – это, прежде всего, результат того, что делают политики. В сентябре у нас были парламентские выборы. Затем в марте-апреле два тура президентских выборов. Сейчас в самом разгаре кампания по выборам в Европейский парламент. То есть постоянно звучат политическая критика и и нападки - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Так было и раньше".

Многие проводят параллель между нападением в среду и еще одним эпизодом насилия, произошедшим в Словакии. Речь идет об убийстве в 2018 году репортера Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой. Куцяк занимался расследованием коррупции и связей ведущих политиков в преступным миром.

Андрей Матисак, журналист-расследователь:"Было бы хорошо извлечь урок из этого ужасного акта насилия. Было бы хорошо увидеть, как политики из разных партий однажды собираются в одном помещении и говорят миру: "Пожалуйста, не сейте ненависть, не распространяйте насилие, пожалуйста, не распространяйте ложь".

Словацкие власти назвали покушение на премьер-министра Роберто Фицо самым мрачным днем в современной истории страны. Нападавшему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Глава правительства все еще находится в больнице. Его состояние остается стабильным, но по-прежнему тяжелым.