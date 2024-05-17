By Euronews и AP, EBU

Юраю Цинтуле, совершившему в среду попытку покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предъявлены обвинения. Сам Фицо, чьё состояния остаётся тяжёлым, но стабильным, накануне заявил, что Центула действовал в одиночку.

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По данным местных СМИ, 71-летний пенсионер был известен как поэт-любитель, он работал охранником в торговом центре на юго-западе страны. Причиной его действий стали, по мнению словацких политиков и обозревателей, пророссийские взгляды премьер-министра.

Многие опасаются, что покушение приведёт к ещё большему расколу в этой европейской стране, граничащей с Украиной. Два дня назад вновь избранный и уходящий президенты страны — политические соперники —выступили с совместным призывом к гражданам преодолеть обостряющиеся политические разногласия, отказаться от резкой риторики, характерной для политических дебатов в стране.

Причина, по которой это произошло, заключается в том, что разжигание ненависти в общественном пространстве - действительно распространенное явление, и наши лидеры ничего не предпринимают, чтобы противодействовать этому Люсия Штасселова член местного совета Братиславы

Член оппозиционной партии "Словацкое движение" заявил, что в политике нет места насилию.

Оба политических лагеря должны подумать о том, какие шаги им следует предпринять, чтобы ослабить напряжённость, а не разжигать её Габор Грендель депутат парламента от партии "Словацкое движение"

Член венгерской партии "Альянс" соглсен с тем, что словаки должны руководствоваться совместным заявлением нового и прежнего глав государства, сделанном в Братиславе в четверг.

Жест уходящего и нового глав государств был очень важным проявлением здравого смысла: когда они, взявшись за руки, дали понять, что мы не должны ещё больше накалять обстановку Сабольч Мозес депутат парламента, Венгерский альянс

При этом некоторые союзники Фицо обвинили СМИ Словакии в том, что именно они способствовали поляризации. Министр внутренних дел Матус Сутай Эсток призвал журналистов “поразмыслить” над тем, как они освещали политику премьера. По его словам, нападение было совершено в связи с весенними президентскими выборами.

Избранный президент Пеллегрини призвал политические партии приостановить или свернуть кампании по подготовке к европейским выборам, которые состоятся 6-9 июня.

Сейчас кажется, что через несколько дней все успокоятся, но я не думаю, что так произойдёт. Я думаю, что для этого должно пройти слишком много времени и дальше будет только хуже Мартин Симекка работающий в Словакии британский журналист

Фицо - фигура, вызывающая разногласия в Словакии и за её пределами. Его пророссийские и антиамериканские заявления вызвали беспокойство в Евросоюзе и НАТО. Здесь опасаются, что он откажется от прозападного курса страны, в первую очередь в отношении Украины.

В начале российского вторжения Словакия была одним из самых преданных сторонников Украины. Фицо прекратил поставки оружия соседней стране, когда в 4-й раз вернулся к власти. Его правительство также предприняло усилия по реструктуризации общественного вещания, что, по мнению критиков, приведет к полному контролю власти СМИ. В сочетании с планами Фицо по внесению поправок в уголовный кодекс, с целью устранению должность специального прокурора по борьбе со взяточничеством, заставляет оппонентов опасаться, что Словакия встаёт на путь авторитаризма.

Тысячи демонстрантов неоднократно выходили на митинги в столице и по всей стране с населением в 5,4 миллиона человек в знак протеста.

Пеллегрини, избранный президент, призвал политические партии приостановить или свернуть свои кампании по подготовке к европейским выборам, которые состоятся 6-9 июня.