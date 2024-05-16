Владимира Путина приветствуют в Пекине

By Euronews

Это первая зарубежная поездка российского президента после пятой инаугурации

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Совместное заявление об углублении партнёрства и стратегического взаимодействия подписали лидеры России и Китая. Для встречи Владимира Путина в Пекине подготовили пышную церемонию. Российский лидер посещает Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Это первый зарубежный визит российского президента после его пятой инаугурации. Вместе с ним в Китай приехала внушительная делегация высокопоставленных чиновников и крупных предпринимателей.

Западные аналитики отмечают, что российская экономика в условиях международных санкций всё больше зависит от Китая, и укрепление экономических связей в самых разных отраслях — среди главных пунктов повестки.

Пекин — единственная крупная мировая столица, где Владимира Путина ждёт тёплый приём. Китай за два года так и не осудил Кремль за полномасштабное вторжение в Украину, напротив, неоднократно обвиняя Запад в провоцировании войны.

Президент РФ также посетит Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.