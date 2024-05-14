Энтони Блинкен поообещал Украине больше помощи, которая "изменит ситуацию на поле боя"

By euronews

Визит проходит на фоне активизации наступательных действий войск РФ на Харьковском направлении и, как считают американские СМИ, призван продемонстрировать солидарность США с Украиной в этот непростой момент.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыв во вторник в Киев с необъявленным визитом, о чем он сам сообщил в соцсети Х.

"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии", - написал Блинкен.

Это первый визит чиновника такого ранга в Украину после принятия американским Конгрессом пакета военной помощи на 61 млрд долларов.

Визит проходит на фоне активизации наступательных действий войск РФ на Харьковском направлении и, как считают американские СМИ, призван продемонстрировать солидарность США с Украиной в этот непростой момент.

В ходе своей поездки Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским и поообещал Украине больше помощи, которая "изменит ситуацию на поле боя".

"Все мы восхищаемся вашей чрезвычайной стойкостью, вашей выдержкой, вашей силой и вашим лидерством. Мы знаем, что это сложное время, но мы также знаем, что помощь сейчас в пути, некоторая уже поступила, и больше еще поступит. И это изменит ситуацию для борьбы с продолжающейся российской агрессией на поле боя", - цитируют главу Госдепартамента украинские СМИ.

На харьковском направлении войска РФ продвинулись возле Волчанска и в селе Глубоком, а также захватили село Лукьянцы, пишет украинский военный паблик Deep State. На карте северная часть Волчанска окрашена серым цветом, который предполагает, что в этой зоне идут бои.

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что бои в Волчанске продолжаются.

Между тем, глава ОВА Харьковской области Олег Синегубов заявил, что в результате удара по Киевскому району Харькова пострадали 4 человека. Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что по городу ударили двумя КАБами.