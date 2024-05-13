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Четвертый этап всеобщих выборов в Индии

В Индии 970 миллионов избирателей придут на избирательные участки, чтобы обновить нижнюю палату парламента.
В Индии 970 миллионов избирателей придут на избирательные участки, чтобы обновить нижнюю палату парламента. Авторское право Manish Swarup/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Manish Swarup/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на французском языке

Выборы в законодательные органы власти Индии проходят в несколько этапов с 19 апреля по 1 июня.

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В Индии начался четвертый из семи этапов всеобщих парламентских выборов.

В голосовании на этом этапе могут принять участие более 177 млн граждан страны

Выборы четвертого этапа проходят в 10 штатах и на союзной территории Джамму и Кашмир.

Всеобщие голосование завершится в стране 1 июня, итоги будут объявлены 4 июня.

Фаворит гонки — правящая Индийская народная партия, ведущая сила в Национальном демократическом альянсею.

В оппозиции — Индийский национальный инклюзивный альянс развития.Индия является одной из самых быстрорастущих экономик мира, но многие жители страны сталкиваются с экономическими трудностями, что стало ключевой  темой в предвыборной кампании оппозиции. 

Действующий премьер-министр Нарендра Моди, лидер индуистской националистической партии BJP, баллотируется на третий срок подряд и надеется получить абсолютное большинство в парламенте.

В  Кашмире это  первые выборы с тех пор, как правительство Моди отменило полуавтономный статус этой территории с мусульманским большинством и взяло ее под свой прямой контроль в 2019 году.

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