Четвертый этап всеобщих выборов в Индии

By Euronews

Выборы в законодательные органы власти Индии проходят в несколько этапов с 19 апреля по 1 июня.

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В Индии начался четвертый из семи этапов всеобщих парламентских выборов.

В голосовании на этом этапе могут принять участие более 177 млн граждан страны

Выборы четвертого этапа проходят в 10 штатах и на союзной территории Джамму и Кашмир.

Всеобщие голосование завершится в стране 1 июня, итоги будут объявлены 4 июня.

Фаворит гонки — правящая Индийская народная партия, ведущая сила в Национальном демократическом альянсею.

В оппозиции — Индийский национальный инклюзивный альянс развития.Индия является одной из самых быстрорастущих экономик мира, но многие жители страны сталкиваются с экономическими трудностями, что стало ключевой темой в предвыборной кампании оппозиции.

Действующий премьер-министр Нарендра Моди, лидер индуистской националистической партии BJP, баллотируется на третий срок подряд и надеется получить абсолютное большинство в парламенте.

В Кашмире это первые выборы с тех пор, как правительство Моди отменило полуавтономный статус этой территории с мусульманским большинством и взяло ее под свой прямой контроль в 2019 году.