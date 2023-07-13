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Красная дорожка для Нарендры Моди

После России Франция является основным поставщиком вооружений для индийской армии.
После России Франция является основным поставщиком вооружений для индийской армии. Авторское право BERTRAND GUAY/AFP or licensors
 Euronews

Визит Моди может привести к покупке Индией 26 новых французских истребителей Rafale и подводных лодок.

Франция расстелила красную дорожку для Нарендры Моди. Премьер-министр Индии прибыл с двухдневным визитом в Париж в качестве почетного гостя на праздновании Дня взятия Бастилии 14 июля.

Моди встретила у самолета его французская коллега Элизабет Борн.

Франция и Индия вот уже четверть века поддерживают стратегические отношения, сосредоточенные в первую очередь на военном аспекте.

Визит Моди может привести к покупке Индией 26 новых французских истребителей Rafale и подводных лодок.

После России Франция является основным поставщиком вооружений для индийской армии.

Индия не осуждает войну на Украине, поддерживает торговые отношения с Россией и выступает за многополярный мир.

Однако если покупка французских истребителей и подводных лодок будет завершена, это частично снизит ее военную зависимость от России.

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