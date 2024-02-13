Фермеры идут на Нью-Дели, требуя гарантированных цен на их продукцию

By Euronews и AP, EBU

Индийская полиция применила слезоточивый газ и задержала несколько фермеров, вступивших в столкновение со стражами правопорядка и пытавшихся сломать баррикады на пути в Нью-Дели.

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Десятки тысяч фермеров на тракторах и грузовиках отправились в столицу, чтобы потребовать гарантированных цен на урожай. Полиция перекрыла многочисленные пункты въезда в город барьерами из гигантских металлических контейнеров, колючей проволоки и цементных блоков.

Правительство запретило проведение крупных собраний в столице и приостановило работу Интернета в некоторых районах соседнего штата Харьяна, чтобы предотвратить общение манифестантов.

Фермеры вышли на улицы через два года после того, как премьер-министр Нарендра Моди отменил спорные законы о сельском хозяйстве. Начав свое шествие в северных штатах Харьяна и Пенджаб, они требуют гарантированной минимальной цены на всю сельскохозяйственную продукцию.

Рабочие натянули колючую проволоку поверх баррикад на главном шоссе в Сингху близ Нью-Дели, чтобы помешать тысячам протестующих фермеров въехать в столицу, 13 февраля 2024 г. Manish Swarup/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Фермеры также настаивают на том, чтобы правительство выполнило свое обещание удвоить их доходы и отказаться от кредитов. Они говорят, что будут протестовать в Нью-Дели до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

После отмены сельскохозяйственных законов в ноябре 2021 года правительство заявило, что создаст комиссию из фермеров и чиновников, чтобы выработать гарантированный минимум цен на сельхозпродукцию. Многочисленные встречи с тех пор не привели к прогрессу.

Через несколько месяцев в Индии должны пройти общенациональные выборы, на которых, как ожидается, Моди победит в третий раз.