Фермеры идут на Нью-Дели, требуя гарантированных цен на их продукцию

Индийская полиция применила слезоточивый газ и задержала несколько фермеров, вступивших в столкновение со стражами правопорядка и пытавшихся сломать баррикады на пути в Нью-Дели.
Десятки тысяч фермеров на тракторах и грузовиках отправились в столицу, чтобы потребовать гарантированных цен на урожай. Полиция перекрыла многочисленные пункты въезда в город барьерами из гигантских металлических контейнеров, колючей проволоки и цементных блоков.
Правительство запретило проведение крупных собраний в столице и приостановило работу Интернета в некоторых районах соседнего штата Харьяна, чтобы предотвратить общение манифестантов.
Фермеры вышли на улицы через два года после того, как премьер-министр Нарендра Моди отменил спорные законы о сельском хозяйстве. Начав свое шествие в северных штатах Харьяна и Пенджаб, они требуют гарантированной минимальной цены на всю сельскохозяйственную продукцию.
Фермеры также настаивают на том, чтобы правительство выполнило свое обещание удвоить их доходы и отказаться от кредитов. Они говорят, что будут протестовать в Нью-Дели до тех пор, пока их требования не будут выполнены.
После отмены сельскохозяйственных законов в ноябре 2021 года правительство заявило, что создаст комиссию из фермеров и чиновников, чтобы выработать гарантированный минимум цен на сельхозпродукцию. Многочисленные встречи с тех пор не привели к прогрессу.
Через несколько месяцев в Индии должны пройти общенациональные выборы, на которых, как ожидается, Моди победит в третий раз.