В Тель-Авиве тысячи манифестантов потребовали заключить соглашение с ХАМАС о возвращении заложников

By Euronews

Тысячи израильтян требуют от властей заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа, что вернуть удерживаемых боевиками в Газе заложников

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Тысячи людей вышли в субботу на улицы Тель-Авива, требуя от правительства заключения соглашения о возвращении заложников из Газы, отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и проведения новых выборов.

Демонстрация прошла на фоне переговоров о прекращении огня в Каире, в которых участвуют представители палестинской группировки ХАМАС и Израиля.

Египетские государственные СМИ сообщили о "заметном прогрессе", хотя израильские официальные лица более сдержанно говорят о перспективах полного прекращения войны в Газе.

"Самое главное - вернуть заложников и доставить гуманитарную помощь в Газу, - говорит Рой Цохар, участник демонстрации в Тель-Авиве. - Израильский народ - заложник правого правительства, а жители Газы - заложники ХАМАС".

"Мы надеемся, что мир услышит нас и поймет, что народ Израиля - это не правительство Израиля, - делится демонтрант Шуламит Рон. - Мы не согласны с политикой, мы не согласны с тем, как они себя ведут, и мы хотим иметь другое будущее".

Шансы на заключение соглашения о прекращении огня по-прежнему связаны с ключевым вопросом: согласится ли Израиль завершить войну без достижения заявленной им цели - уничтожения ХАМАС.

Египетский государственный телеканал Al-Qahera News сообщил в субботу, что консенсус был достигнут по многим спорным пунктам, но не уточнил детали.

ХАМАС призывает к полному прекращению войны и выводу всех израильских войск из Газы. Израильские политики говорят о намерении осуществить вторжение в Рафах, который называют последним оплотом экстремистов.

В результате 7-месячной войны, по данным медицинских источников Газы, погибло более 34 тысяч палестинцев, она привела к масштабным разрушениям и ввергла анклав в беспрецедентный гуманитарный кризис.

Конфликт разгорелся 7 октября, когда ХАМАС совершил беспрецедентно жестокое нападение на юг Израиля, похитив 250 человек и убив около 1200, в основном мирных жителей. Израиль утверждает, что боевики до сих пор удерживают около 100 заложников и останки еще более 30 человек.