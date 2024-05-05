ООН: на севере сектора Газа начался "полномасштабный голод"

Жители сектора Газа испытывают острую нехватку продуктов питания. Многие семьи вынуждены пропускать приёмы пищи, питаться один раз в день. Тяжелейшая ситуация сложилась в северной части анклава, заявили в ООН.

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Довольствоваться одним приёмом пищи в день, неделями не есть овощей, делить один паёк на несколько человек вынуждены многие палестинские семьи, населяющие сектор Газа.

С тех пор, как почти семь месяцев назад началась война, количество прибывающих туда грузовиков с гуманитарной помощью резко сократилось.

На фоне жёстких ограничений, введённых Израилем на поставки продовольствия, тяжёлейшая ситуация сложилась в северной части анклава. Там наблюдается “полномасштабный голод”,заявила глава Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн, добавив, что он "продвигается на юг".

Чтобы остановить разрастание гуманитарной катастрофы на территории, где проживает 2,3 миллиона человек, необходимо прекратить огонь и увеличить объёмы гумпомощи, поступающей в Газу сухопутными и морскими путями, подчеркнула она.

Израиль, который контролирует въезд в сектор, неоднократно заверял, что поставки по наземным маршрутам налажены через КПП. Правда, в воскресенье главный из них - "Керем Шалом" - закрыли после атаки боевиков ХАМАС.

По данным Агентства США по международному развитию, помощь, которая могла бы предотвратить голод, в северную часть газы не поступала с марта.

Война между Израилем и ХАМАС разразилась 7 октября, когда боевики исламистской группировки совершили кровавую вылазку на южную израильскую территорию, убив 1200 человек и взяв в заложники 250 человек (большинство из них - мирные жители).

По данным подконтрольного боевикам Минздрава Палестины, за время боевых действий в секторе Газа погибли 34 654 палестинца, 77 908 - получили ранения.