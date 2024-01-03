Наводнения и шторм в Западной Европе: жители готовятся к худшему

Из-за непрекращающихся все последние дни ливней на северо-западе Франции и в ряде регионов Германии реки выходят из берегов. Шторм обрушился на юг Великобритании.

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В регионе Бретань на северо-западе Франции объявлен "красный" уровень тревоги из-за непогоды. Река Лаита вышла из берегов. Город Кемперле с 12-тысячным населением готовится к наводнению. Есть риск затопления прибрежной зоны реки Лофт.

Синоптики прогнозируют "исключительно интенсивные осадки".

Затоплены большие участки территории в Германии. В Нижней Саксонии и Бремене не прекращаются ливни. Уровень воды в местных водоёмах резко повысился - до критического в реках Везер, Аллер и Лайне. Масштабы наводнения могут увеличиться, опасаются власти и население.

Шторм "Хэнк" обрушился во вторник на южные регионы Соединённого Королевства, с сильным ветром и проливным дождем.

Столичным экстренным службам пришлось оцепить улицу в районе Лондона Гринвиче: там из-за сильного ветра рухнули строительные леса, огромное дерево перекрыло проезжую часть на Краун-Вудс.

Британская метеослужба выпустила штормовое предупреждение, призвав жителей южных регионов страны и Уэльса быть готовыми к перебоям в транспортном сообщении и отключениям электроэнергии.

По прогнозам, скорость ветра достигнет 60 миль в час в центре и 80 - на побережье и западных районах.