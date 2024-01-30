Видео. Афины накрыл шторм "Авги": город засыпало снегом

В Афины пришла настоящая зима. Столица Греции оказалась во власти мощного снегопада. Из-за непогоды были закрыты некоторые предприятия, школы и детские сады. Нелегко пришлось водителям личного и общественного транспорта. Заснеженные автотрассы расчищала снегоуборочная техника. Снегопады в Грецию принес циклон "Авги". Ожидается, что холодная погода продержится до среды.

В Афины пришла настоящая зима. Столица Греции оказалась во власти мощного снегопада. Из-за непогоды были закрыты некоторые предприятия, школы и детские сады. Нелегко пришлось водителям личного и общественного транспорта. Заснеженные автотрассы расчищала снегоуборочная техника. Снегопады в Грецию принес циклон "Авги". Ожидается, что холодная погода продержится до среды.