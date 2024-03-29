Шторм "Нельсон" ударил по Испании в разгар пасхальных каникул: 4 погибших

Стихия застала жертв на пляже, на волнорезе, в рыбацком порту. Одного сёрфингиста удалось вызволить из воды с помощью вертолёта.

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Шторм "Нельсон", пронёсшийся над большей частью Испании, унёс жизни по меньшей мере четырёх человек.

Накануне в Таррагоне, на юге Каталонии, утонули двое – 16-летний подросток и 32-летний турист из Германии, который прыгнул в воду, чтобы попытаться его спасти.

В Астурии, на севере страны, где волны в разгар стихии достигали 8 метров, сообщается о двух жертвах.

В пятницу в Кантабрии вертолёт экстренных служб спас сёрфингиста.

Спасатели напоминают об элементарных мерах предосторожности, о которых многие забывают во время каникул.

Во многих районах до конца выходных сохраняется оранжевое предупреждение из-за сильного ветра, падения деревьев и размытых дорог.

Впервые с 2011 года шесть ночных процессий, являющихся кульминацией пасхальной недели, отменили из-за плохой погоды.