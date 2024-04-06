Надежда на переговоры в Египте и ситуация в секторе Газа

By Euronews

Австралия ждет от Израиля объяснений в связи с гибелью сотрудников WCK

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Террористическая группировка ХАМАС заявила, что посылает своих переговорщиков в Египет для обсуждения соглашения о прекращении огня. Давление на переговорщиков нарастает по мере приближения шестимесячной годовщины начала войны. Минувшей ночью силы ЦАХАЛ вернули на родину тело заложника Элада Кацира, обнаруженное во время рейда в Хан-Юнисе. Он был среди захваченных 7 октября израильтян в кибуце Нир-Оз боевиками движения "Исламский джихад". Его родные обвинили премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сказав, что "кровь заложников на его руках".

Ситуация в секторе Газа, как считают ООН и ЕС, критическая. Израиль делает недостаточно, чтобы избежать голода и гибели мирного населения, заявили Гуттериш и Боррель.

Всемирная продовольственная программа ООН ежемесячно обеспечивает необходимыми продуктами питания более миллиона жителей Газы. В марте ВПП удалось доставить на север 47 грузовиков, но представители ООН говорят о том, что для борьбы с голодом необходимы ежедневные поставки.

Большая часть продовольствия распределяется в южных и центральных районах Газы, а в других районах помощь доходит до людей в очень малом объеме. ВПП ООН настаивает на том, чтобы гуманитарный персонал и грузы могли свободно и безопасно перемещаться по территории Газы. ВПП призывает Израиль разрешить больше маршрутов в Газу, в том числе с севера, использовать порт Ашдода, а также ввести режим прекращения огня.

Израиль оказался под шквалом критики из-за гибели семи сотрудников НПО World Central Kitchen, доставлявшей продовольствие в сектор Газа. Этот трагический инцидент осложнил и без того непростые отношения еврейского государства с Польшей, Испанией и рядом других стран, чьими гражданами были погибшие. Главный военный представитель Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил в пятницу, что смертоносный израильский удар, в результате которого погибли сотрудники гуманитарной организации в секторе Газа, был нанесен в результате "неправильной идентификации" в сложных условиях.

"Эта оперативная ошибка и неправильная классификация стали результатом внутренних сбоев, которые привели к тому, что критически важная информация о гуманитарной операции не была должным образом доведена до командного звена", - сказал Хагари.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила в субботу, что ее правительство ожидает "полной ответственности" от Израиля в связи с гибелью австралийского сотрудника гуманитарной организации в Газе.

"Это был смертельный сбой в системе согласования, - сказала Вонг. - От этого нельзя отмахнуться, и это нельзя скрыть".

"Мы ясно дали понять, что пока не получили достаточной информации (от Израиля), чтобы удовлетворить наши ожидания", - добавила Вонг.

Израиль заявил, что предпримет шаги для увеличения потока гуманитарной помощи, в том числе временно откроет еще два пункта поступления гуманитарных грузов. Израильский генштаб уволил двух офицеров и объявили выговор трем другим за их роль при ударах беспилотников, заявив, что они неправильно распорядились важной информацией и нарушили правила применения вооруженной силы.

По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших палестинцев превысило 33 000 человек, еще 75 600 человек получили ранения. ХАМАС не делает различий между гражданскими лицами и боевиками, но говорит, что женщины и дети составляют две трети погибших.

Война началась 7 октября, когда террористы, возглавляемые ХАМАС, ворвались на юг Израиля, убив около 1200 человек, в основном мирных жителей, и взяв в заложники около 250 человек.

Администрации США становится все сложнее отстаивать свою позицию по поддержке Израиля. В то же время в Вашинтоне заявили, что находятся в состоянии повышенной готовности в связи с возможностью иранского удара по Израилю.