Израиль вывел войска из южной части сектора Газа

By Euronews

ЦАХАЛ вывел свои подразделения из южной части сектора Газа. Для обеспечения безопасности коридора Нецарим, разделяющего палестинский анклав, остается одна бригада.

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Армия обороны Израиля вывела войска из южной части сектора Газа. Военные считают, что целенаправленные рейды с использованием новых разведданных станут более эффективным способом борьбы с ХАМАС в будущем.

В секторе Газа остается только одна бригада для обеспечения безопасности коридора Нецарим, разделяющего палестинский анклав. Этот коридор дает возможность ЦАХАЛ проводить рейды в северной и центральной частях сектора Газа, и позволяет гуманитарным организациям доставлять помощь палестинцам.

Прошло ровно полгода с момента беспрецедентного нападения ХАМАС на еврейское государство. Седьмого октября боевики убили около 1200 человек, и похитили свыше 250. В ответ Израиль начал бомбардировки Газы и затем приступил к наземной операции.

В ходе перемирия в ноябре боле 100 заложников были освобождены. Также армия подтвердила смерть 34 пленников. Предполагается, что в Газе остаются 95 заложников.

Минздрав Газы подконтрольный ХАМАС заявляет, что за полгода боев в анклаве погибли более 33 тысяч жителей. Независимого подтверждения этой информации нет.