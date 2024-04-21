В результате израильских ударов по Рафаху погибли 18 человек, в том числе 14 детей – Минздрав ХАМАС

Поступают сообщения о многочисленных жертвах в Рафахе, который регулярно подвергается обстрелам. На Западном берегу происходят рейды и перестрелки.

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В результате ночных израильских ударов по Рафаху погибли 18 человек, в том числе 14 детей, сообщают представители подконтрольного ХАМАС Минздрава. Ранее было известно о 13 жертвах, но данные были пересмотрены.

Как утверждается, в результате первого удара погибли мужчина, его жена и их трёхлетний ребёнок, сообщили в Кувейтской больнице Рафаха, куда были доставлены тела.

По словам медиков, женщина была беременна, и врачам удалось спасти ребёнка.

В результате второго удара погибли 13 детей и две женщины, все из одной семьи, пишет Associated Press со ссылкой на врачей.

Накануне вечером в результате авиаудара по Рафаху погибли девять человек, в том числе шестеро детей.

Израиль почти ежедневно совершает воздушные налёты на Рафах, где нашли убежище более половины из 2,3 миллиона жителей палестинского анклава. Власти еврейского государства пообещали расширить своё наземное наступление на город на границе с Египтом, несмотря на международные призывы этого не делать.

По сообщениям, Израиль развернул дополнительную артиллерию и бронетранспортёры на периферии сектора Газа, что говорит о том, что военные готовятся к наземному наступлению на Рафах, где, по словам израильских чиновников, находится "последний оплот ХАМАС" в Газе.

Президент США Джо Байден и представители ООН предупредили, что наземное наступление израильских войск на юг Газы приведёт к "кровавой бане".

Ситуация на Западном берегу

Напряжённость также высока на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Израильская армия заявила, что её войска "нейтрализовали" двух палестинцев, которые якобы напали на контрольно-пропускной пункт в районе города Хеврон.

Один из нападавших подошёл к солдатам и попытался ударить их ножом, а второй открыл огонь из пистолета, говорится в сообщении.

Израильтяне по пострадали, информации о судьбе нападавших не поступало. Позже в палестинской администрации сообщили, что юноши убиты. Им было 18 и 19 лет.

Палестинский Красный полумесяц тем временем заявил, что обнаружены 14 тел погибших в результате израильского рейда в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу, который проводился с четверга на пятницу. Среди убитых – три боевика из группировки "Исламский джихад" и 15-летний подросток.

Военные заявили, что убили в лагере 10 боевиков и задержали восемь подозреваемых. Девять израильских солдат и офицеров были ранены.

Израильский гражданин получил лёгкие ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства недалеко от поселения Кохав ха-Шахар на Западном берегу, сообщают израильские СМИ. Как сообщается, мужчина пытался снять палестинский флаг на обочине шоссе 458, когда взрывное устройство взорвалось. Инцидент был заснят на камеру.

По данным палестинского министерства здравоохранения, с начала войны в Газе в столкновениях с израильскими солдатами и поселенцами на оккупированном Западном берегу было убито не менее 469 палестинцев.

На днях Евросоюз ввёл санкции против "поселенцев-экстремистов на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме", включив в список четырёх человек и две организации.