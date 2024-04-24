Йеменские повстанцы-хуситы, возможно, возобновили атаки на торговые суда в Красном море.

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На ключевом судоходном маршруте между Европой и Азией - в Баб-эль-Мандебском проливе у побережья Йемена - предположительно, произошёл взрыв.

Как сообщается, он прогремел примерно в 130 километрах (80 милях) к юго-востоку от Джибути рядом с торговым судном. Информацию об этом передало военное подразделение Соединённого Королевства, занимающееся морскими торговыми операциями (UKMTO). "Экипаж судна в безопасности. Власти проводят расследование", - говорится в заявлении британских военных.

Инцидент может свидетельствовать о том, что свою активность на этом важнейшем для международной торговли водном пути возобновили йеменские повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном. Сами они пока не подтверждали свою причастность к взрыву.

С осени 2023 года они из солидарности с ХАМАС атаковали порядка 50 гражданских судов ракетами и беспилотниками, захватив один корабль и потопив ещё одно судно. В последние недели наступило затишье после того, как США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене.

Но из-за постоянной угрозы объём морских перевозок через Красное море и Аденский залив существенно сократился.