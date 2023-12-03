By Euronews и AP

Также сообщалось об активности беспилотников в районе, который отделяет восточную Африку от Аравийского полуострова.

РЕКЛАМА

Британские военные заявили в воскресенье, что на ключевом судоходном маршруте у побережья Йемена, возможно, произошел взрыв.

Военное подразделение Соединенного Королевства, занимающееся морскими торговыми операциями (UKMTO), выпустило краткое предупреждение для грузоотправителей. В нем сообщалось, что инцидент произошел в Баб-эль-Мандебском проливе, который отделяет Восточную Африку от Аравийского полуострова.

UKMTO сообщило, что в этом районе также были замечены беспилотники.

Баб-эль-Мандеб соединяет Красное море с Аденским заливом. В последние недели в этом районе произошла серия нападений, за которыми стояли йеменские повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном. Они также запускали ракеты и беспилотники в сторону Израиля в связи с его войной против ХАМАС в секторе Газа.

Хуситы пока не признали факт инцидента.