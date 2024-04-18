Операция Aspides в Красном море: командующий просит у ЕС подкрепление

Контр-адмирал Василиос Грипарис побеседовал с Euronews о сложностях операции и рассказал о ее обнадеживающих результатах.

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Греческий командующий операцией Aspides ("Щиты") контр-адмирал Василиос Грипарис намерен запросить у Брюсселя подкрепление для сил, действующих в районе Красного моря с целью обеспечения безопасности судоходства.

Военно-морская миссия ЕС в Красном море была начата в феврале для защиты торговых судов от нападений йеменских хуситов, связанных с Ираном, в рамках заявленной ими кампании солидарности с ХАМАС. Из-за атак торговым судам приходится тратить на 10-14 дней больше времени, чтобы добраться до Европы через мыс Доброй Надежды, а расходы удваиваются.

В штаб-квартире операции Aspides в Ларисе, Греция euronews

Четыре фрегата экспедиции из Греции, Германии, Франции и Италии патрулируют обширную зону, простирающуюся от южной части Красного моря до северо-западной части Индийского океана. Эта территория почти вдвое превышает площадь Европейского союза.

EUNAVFOR Operation Aspides

Как сказал Euronews контр-адмирал Василиос Грипарис, радиус операций, предусмотренных миссией, очень велик, и его можно было бы охватить еще эффективнее, имея больше сил и средств.

"На данный момент мы наблюдаем относительно стабильное снижение числа судов, проходящих через этот район. Нам потребуется больше времени, чтобы сделать более ценные выводы, но мы думаем, что — поскольку каждый корабль может сопровождать определенное количество торговых судов — если бы их было больше, то мы могли бы сопровождать больше судов, и, следовательно, могли бы надеяться на восстановление судоходства через эти проливы", — отметил он.

На данный момент под защитой находятся 79 судов, и ни один из них не подвергся нападению. Европейские силы нейтрализовали девять беспилотников, один надводный дрон и четыре баллистические ракеты.

"Ни одно судно не лишено защиты. Конечно, как Европейский союз, мы стараемся отдавать предпочтение судам с европейскими интересами: либо под европейским флагом, либо с европейским экипажем. Но на данный момент число обратившихся к нам за защитой судов и наличие средств таковы, что мы не отказали в защите ни одному судну. Мы считаем, что благодаря этому процессу у нас складываются более доверительные отношения с судоходным сообществом. Тот факт, что мы уже сопроводили 79 судов и ни одно из них не подверглось нападению, означает, что у нас хорошие показатели и положительные результаты. Это само по себе стимул для того, чтобы они начали нам доверять и постепенно возвращаться на этот судоходный маршрут, который является критически важным для ЕС", — продолжил Василиос Грипарис.

В штаб-квартире операции Aspides в Ларисе, Греция euronews

Европейские операции cосредоточены на конкретном районе, где обычно происходят нападения хуситов.

"Мы определили широкий район, где происходит большинство нападений, и классифицировали его как зону повышенного риска. Мы следим за тем, чтобы судно, которое хочет получить от нас защиту и эскорт, вошло в определенный конвой. Таким образом военный корабль всегда находится на нужном расстоянии, чтобы быть в состоянии справиться с любой угрозой и защитить жизни моряков на борту и безопасность судоходства", — отмечает командующий операцией.

В штаб-квартире операции Aspides в Ларисе, Греция euronews

Новый виток конфликта между Израилем и Ираном, похоже, пока не влияет на операцию Aspides, но за ситуацией внимательно следят.

"На данный момент операция продолжает действовать в соответствии с мандатом, полученным от ЕС. Мы следим за всеми событиями в регионе и оцениваем все инциденты с точки зрения того, как они могут повлиять на безопасность, в первую очередь, наших сил в регионе, на жизнь военных на борту, и принимаем все необходимые меры, чтобы управлять ситуацией. В любом случае, корабли миссии находятся на самом высоком уровне готовности и готовы противостоять угрозам со всех направлений", — подчеркнул Василиос Грипарис.