Россия и Украина обмениваются атаками БПЛА и ракетными ударами

By Euronews

Россия и Украина сообщают о беспилотных атаках противника по своей территории. Имеются погибшие и раненые. В Курской области России от удара дрона вспыхнул пожар на нефтебазе.

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Украина заявила в воскресенье, что сбила 35 российских ударных БПЛА - дроны были перехвачены в разных регионах страны, в том числе над Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областями. В отражении воздушных атак были задействованы мобильные огневые группы ВВС Украины

Ракетным обстрелам войск РФ подверглись Харьковская и Донецкая области.

В результате ночного российского удара по городу Мирнограду на востоке Украины в 40 километрах от линии фронта ранены по меньшей мере 11 человек, в том числе 5 женщин и один подросток. По данным прокуратуры Донецкой области, 3 ракеты С-300 были выпущены по жилому кварталу, повреждены 17 высотных зданий.

Минобороны РФ сообщило о перехвате двух беспилотников над Белгородской областью. В результате обстрела украинскими войсками приграничного села Кульбаки на западе Курской области в воскресенье погибла одна женщина. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Роман Старовойт. По его словам, из-за удара украинского беспилотника вспыхнул пожар на местной нефтебазе.

Телеграм-каналы пишут о том, что дрон повредил резервуар емкостью 3000 тонн на нефтяном терминале, но предполагают, что на момент удара резервуар был пуст.