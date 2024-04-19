Взрывы в Иране: Раиси не упомянул об атаке. Израиль молчит. Мировые лидеры призывают к "деэскалации"

Руководство ЕС и главы дипломатий стран G7 призвали Иран и Израиль воздержаться от "любых действий", способных "усилить напряжённость" на Ближнем Востоке. Судя по первым заявлениям иранских властей и военных, отвечать на атаку они не намерены.

Обновление: по словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, на утреннем заседании G7 США рассказали партнёрам, что Израиль оповестил их "в последнюю минуту" о "беспилотниках в Иране". Глава Госдепа Блинкен отказывается подтвердить сообщения, что Израиль предупреждал об атаке дронов, но заявляет, что США не участвуют в каких-либо наступательных операциях.

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Мировые лидеры с осторожностью комментируют взрывы в Иране, которые связывают с израильской атакой в отместку за беспрецедентные удары беспилотников и ракет по еврейскому государству в минувшие выходные.

ЦАХАЛ комментариев не даёт. Официальные лица Ирана минимизируют произошедшее и не говорят, откуда вёлся запуск "летающих объектов".

Президент Раиси выступил в пятницу с речью перед несколькими сотнями человек городе Дамган на северо-востоке Ирана, не упомянув о ночном инциденте. Он в очередной раз заявил о "правильности" удара по Израилю в ночь с 13 по 14 апреля, который, по его словам, "отразил нашу власть, железную волю нашего народа и наше единство".

Главнокомандующий армии Ирана Сайид Абдолрахим Мусави также ничего не сказал об Израиле или о возможном ответном ударе. "Вы уже видели реакцию Ирана", – заявил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Иран и Израиль снизить напряжённость в регионе. Об этом она заявила на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Лаппеенранте, Финляндия, в 25 км от российской границы.

Мы должны сделать всё возможное, чтобы все стороны воздержались от дальнейшей эскалации. [5 дней назад] мы наблюдали массированную атаку с применением порядка 300 беспилотников и ракет, которые Иран запустил в направлении Израиля. Абсолютно необходимо, чтобы регион оставался стабильным и чтобы все стороны воздерживались от любых действий. усиливающих напряжённость. Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

Этот призыв разделяют и участники встречи G7 на Капри. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил журналистам в кулуарах саммита, что ЕС и "Семёрка" уже предпринимают "дипломатические усилия" для снижения напряжённости в регионе после ночного удара.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся на итальянском острове, не стал комментировать последние события. Реакции не последовало и из Белого дома.

Сунак: "Значительная эскалация не отвечает ничьим интересам"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что он хочет, чтобы на Ближнем Востоке "царило спокойствие".

"Значительная эскалация не отвечает ничьим интересам", – отметил на пресс-конференции в Лондоне, добавив, что британцы работают со своими союзниками, чтобы уточнить детали атаки.

"Ситуация развивается, и с моей стороны было бы неправильно спекулировать, пока факты не станут ясными", – подытожил премьер. Сунак также повторно осудил "осудил безрассудный и опасный обстрел Израиля ракетами в субботу", и подтвердил право Израиля на самооборону.

Китай, крупнейший торговый партнёр Тегерана и основной покупатель иранской нефти, заявил, что будет играть "конструктивную роль" в снижении напряжённости после сообщений об ударе.

Оман, который долгое время выступал посредником между Ираном и Западом, осудил "израильское нападение" на Иран и "другие атаки Израиля в регионе".

Ситуация накалялась все последние дни

Предполагаемая израильская атака на Иран совершена через 5 дней после беспрецедентного нападения на территорию еврейского государства с помощью дронов и ракет. Взрывы в Иране совпали с 85-летием верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.

NBC и CNN пишут, что Вашингтон был предупреждён об ответном ударе. "Мы его не одобрили", – заявил источник в американской администрации.

Все последние дни США, Евросоюз, страны-члены G7 и ООН призывали Израиль и Иран к "максимальной сдержанности". Мир и регион "не могут позволить себе ещё один открытый конфликт", заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В четверг Соединённые Штаты и Великобритания объявили о введении новой серии санкций против Ирана.