Нидерланды: крупнейшее в Европе месторождение газа окончательно закрыто

Не только символ "голландской болезни", но и экологического бедствия – разработка месторождения Гронинген прекращена "без шанса на возобновление". Из-за буровых работ здесь возникали регулярные землетрясения, которые повреждали дома и травмировали местных жителей.

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Нидерланды официально прекратили бурение на крупнейшем в Европе газовом месторождении в Гронингене. Символическая церемония состоялась в пятницу "на том самом месте", где в 1959 году было открыто месторождение.

С тех пор газ Гронингена стал одним из основных источников благосостояния королевства. Но у ресурсного бума, когда в страну хлынул поток иностранной валюты, была и обратная сторона. Все деньги в стране вкладывались в газовую отрасль, другие секторы экономики не развивались, промышленность оставалась недофинансированной, что привело к деиндустриализации, потере рабочих мест и росту инфляции во второй половине 1970-годов.

"Голландская болезнь" или эффект Гронингена – форма ресурсного проклятья, характерного для многих стран, богатых углеводородами.

Если экономические последствия этой ошибочной стратегии Нидерланды преодолели, остаются проблемы, связанные с экологией.

С годами стало очевидно, что бурение вызывает многочисленные землетрясения в регионе: проблема обострилась в 2010-х годах. В 2012 году в Гронингене произошло землетрясение магнитудой 3,6, самое сильное за всю историю региона.

Всего с 1986 года было зафиксировано около 1600 землетрясений – повреждены десятки тысяч зданий, пострадали почти сто тысяч человек.

Скважины оставались открытыми на случай "суровой зимы"

В 2018 году было принято окончательное решение о постепенном отказе от разработки месторождения. Бурение фактически прекратилось в октябре 2023 года, хотя 11 скважин оставались открытыми на случай "сложных зимних погодных условий" и "в связи с неопределённой международной ситуацией", вызванной полномасштабным вторжением России в Украину.

При этом неясно, достаточно ли прекращения бурения, чтобы предотвратить новые толчки, ведь под землёй остаются полости.

Концерны Shell и ExxonMobil, эксплуатирующие месторождение Гронинген, обратились в арбитражный суд, который решит, должно ли правительство Нидерландов выплатить им компенсации за огромные запасы газа, которые теперь "похоронены".