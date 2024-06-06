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Нидерланды: дебаты лидеров партий в преддверии выборов в ЕС

Последние предвыборные дебаты лидеров нидерландских партий
Последние предвыборные дебаты лидеров нидерландских партий Авторское право EBU (screenshot)
Авторское право EBU (screenshot)
By Кнарик Хачатрян
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Граждане Нидерландов первыми начали голосовать на европейских выборах в четверг, а накануне лидеры 9 крупнейших партий страны сошлись в заключительных общенациональных дебатах.

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На последних предвыборных дебатах представителей 9 крупнейших партий Нидерландов были затронуты многие темы, в которых Европа играет важную роль, - такие, как международная безопасность, миграция, сельское хозяйство и климат.

Последние опросы показывают, что большинство европейцев считают также важнейшей задачей обеспечение обороноспособности и безопасности Евросоюза.

"Как сделать Европу безопаснее?" — таким был один из главных вопросов, заданных партийным лидерам. И вот что они сказали:

Малик Азмани, Народная партия за свободу и демократию /VVD:

"Я хочу, чтобы мы могли жить свободно и безопасно в Нидерландах, а для этого нам нужна сильная Европа. Европа, которая сильна и может защитить нас от Путина. В этот момент мужчины и женщины сражаются за 2000 километров отсюда не только за свою свободу и безопасность, но и за нашу. Поэтому нам нужно поддержать людей в Украине, чтобы победили они, а не Путин".

Себастьян Штётелер, Партия свободы / PVV:

"Партия свободы поддерживает Украину в ее борьбе против российского агрессора. Мы уже заявили об этом в нашей предвыборной программе, и это включено в наше основное соглашение [в переговорах по нидерландской коалиции). У нас это уже было в нашей предвыборной программе. Посмотрите: Россия – это вопрос безопасности, возможно, со временем. Но, насколько я понимаю, краеугольным камнем нашей политики безопасности является не Европейский Союз, а НАТО. Поэтому мы должны обеспечить нашу безопасность через НАТО, чтобы члены НАТО были как можно сильнее".

Джерри Элфринк, Социалистическая партия /SP:

"Очень важно работать вместе, когда дело касается безопасности. Вместе мы сильнее. Социалистическая партия несомненно за это. Но необходимо нечто большее. Вот что важно: если вы не хотите войны, вы не должны начинать войну сами. Я имею в виду, например, войну в Ираке или Афганистане, где другим сторонам позже пришлось согласиться с Соцпартией: "Мы не должны были начинать это, и это не сделало мир безопаснее".

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