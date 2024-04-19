Израиль - Иран: рискованная игра

Израиль и Иран обменялись ракетными и беспилотными ударами, испытывая ПВО друг друга. Но эта игра может вылиться в масштабную войну.

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Обмен воздушными ударами между силами обороны Израиля и иранской армией вышел на второй этап прямой конфронтации под знаком некоторой сдержанности. Несмотря на призыв к умеренности со стороны G7 и снижение планки в заявлениях двух сторон, неоспоримым фактом является то, что Иран и Израиль перешли от опосредованной войны к конфронтации, напрямую угрожающей их территориям.

"Возможность того, что Иран прорвётся и станет государством, обладающим ядерным оружием, теперь полностью вернулась на сцену, - поясняет эксперт Германского фонда Маршалла Иан Лессер. - Не в последнюю очередь потому, что последовательность событий, которые мы наблюдали в последние месяцы, ясно показывает, что с подобными событиями будут связаны огромные опасности: прокси-атаки, террористические атаки и другие конфликты, происходящие под ядерным зонтиком".

Взрывы прогремели в Исфахане, стратегическом районе Ирана, целью была военная авиабаза. В Исфахане также находится один из важнейших иранский ядерных объектов — Зарданжан, который, по сообщениям, не пострадал.

Ядерные амбиции Ирана беспокоят многих. Несколько стран, даже из тех, что находятся в одном с ним регионе, оказали помощь Израилю, когда он подвергся атаке иранских беспилотников, крылатых и баллистических ракет в прошлую субботу.

"Отчасти это солидарность с Израилем - это, конечно, правда для США - но, возможно, это также желание дать Израилю уверенность в том, что он получит эту поддержку и, возможно, будет менее склонен к собственной эскалации в регионе", - считает Лессер.

Беспилотные и ракетные атаки применяются для проверки системы противовоздушной обороны, прикрывающей цели, и для предупреждения противника об ущербе, который он может понести в случае военной эскалации.

И Израиль, и Иран имеют противоракетные и противовоздушные щиты, которые должны прикрыть стратегические объекты в случае массированного военного нападения.