Зима вернулась в Румынию

Снег, метель и гололедица. В Румынии почти летняя погода с температурой до +30 градусов сменилась зимней.

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После почти двух недель теплой погоды в Румынию вернулась зима. В Харгите, в центре страны выпал снег. Ещё в начале недели температура воздуха там была выше 20 градусов Цельсия. А к четвергу она упала до минус 2.

В горных районах высота снежного покрова достигла полуметра.

В Араде и Тимишоаре, что на западе Румынии, из-за нагрянувших холодов пришлось включить центральное отопление. В одних районах дороги засыпало снегом, в ход пустили снегоуборочную технику. В других - гололедица.

На юге, в том числе в столице - Бухаресте, объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра, скорость которого, как ожидается достигнет 70 метров в секунду.

Многие климатологи связывают такие погодные аномалии с изменением климата. Европейскоеагентство Copernicus, признавшее2023 год самым жарким за всю историю наблюдений, предупреждало, что год нынешний рискует побить предыдущие температурные рекорды.