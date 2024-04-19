Удар по Ирану: ядерные объекты не пострадали

By Euronews

В МАГАТЭ подтвердили, что после удара по Ирану ядерным объектам не было нанесено какого-либо ущерба. Европейские лидеры призывают не допустить дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и Израилем.

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В Иране не пострадал ни один объект ядерной инфраструктуры. Об этом заявили СМИ Исламской Республики после сообщений в западной прессе о том, что Израиль нанес ракетные удары в районе Исфахана. Именно там прогремело несколько взрывов. Системы ПВО, утверждают в Тегеране, засекли и сбили три беспилотника.

В МАГАТЭ внимательно следят за ситуацией. Там подтвердили, что ядерным объектам не насено ущерба.

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ:"К счастью, сегодня утром мы смогли подтвердить, что после этих атак ядерным объектам не было нанесено какого-либо ущерба. Вы знаете, что в Исламской Республике Иран имеется множество ядерных объектов, особенно в Исфахане".

Израиль предупреждал, что может нанести ответный удар после того, как в прошлые выходные Иран выпустил около трехсот дронов и ракет по территории еврейского государства. Это нападение было связано с уничтожением здания иранского консульства в Сирии 1 апреля, в результате которого погибли 12 человек. Европейские лидеры призывают не допустить эскалации конфликта.

Олаф Шольц, канцер ФРГ:_"Все мы должны сейчас и в ближайшем будущем не допустить дальнейшей эскалации военных действий. И именно этого добивается Федеративная Республика Германия вместе с нашими друзьями и союзниками". _

Умеренная реакция Тегерана на произошедшее, считают ряд экспертов, знак того, что иранский режим решил не идти на эскалацию с Израилем.

Напряженность на Ближнем Востоке резко возросла после нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года.