Атаки на крупнейшую в Европе атомную электростанцию в Запорожье, которую сейчас контролирует РФ, вызывают беспокойство. Но эксперты исключают риск катастрофы.

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Применение дронов-камикадзе на Запорожской атомной электростанции было "безумием", заявил в интервью Euronews Роберт Келли, бывший главный инспектор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и бывший представитель Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико, которая упоминается в фильме "Оппенгеймер". Однако этот тип атаки, уточнил он, не влияет на безопасность: "Нет никакой возможности взорвать реакторы таким образом", - поясняет Келли.

МАГАТЭ подтвердило, что не обнаружило структурных повреждений с момента последнего инцидента 7 апреля, но осудило нападение на станцию в самых резких выражениях.

Вот несколько беспокоящих общество вопросов.

Может ли АЭС взорваться в случае длительного отключения энергии?

В прошлом атаки порой приводили к отключению электроэнергии. Это очень опасно, потому что без электричества ядерные реакторы не охлаждаются, перегреваются и могут взорваться, как в случае с Чернобылем.

Но для Келли вероятность того, что в Запорожье произойдет нечто подобное, "практически равна нулю". "Ситуация в Чернобыле была совершенно иной. Там имел место не ядерный взрыв, а огромный паровой взрыв. Реактор оказался внезапно включенным на полную мощность. Вода внутри него испарилась за доли секунды и взорвала комплекс", - комментирует он. - Сегодняшние реакторы построены совсем иначе, по другой технологии. Такого результата не может быть в принципе".

Вид с воздуха на Чернобыльскую АЭС, где произошла самая страшная в мире ядерная катастрофа, через несколько дней после смертоносного взрыва 26 апреля 1986 года. AP Photo

Есть еще два фактора, которые, похоже, снижают риск по сравнению с 1986 годом.

Во-первых, во время предыдущих отключений электричество для охлаждения АЭС поступало из других источников - например, из расположенной неподалеку Запорожской угольной электростанции, а это крупнейшая тепловая электростанция в Украине, или от дизельных генераторов.

Кроме того, все реакторы на Запорожской электростанции в настоящее время остановлены, в отличие от реактора, взорвавшегося в Чернобыле, который был полностью в рабочем состоянии.

Готова ли Европа к ядерной катастрофе?

Короткий ответ - скорее всего, да. Ян Йоханссон, специалист по аварийному планированию из Шведского агентства радиационной защиты, рассказал Euronews, что сотрудничество между разными странами значительно расширилось после катастрофы на АЭС "Фукусима" в 2011 году, когда произошла "путаница в координации международных ответных мер".

В Европе, рассказал эксперт, обменом протоколами безопасности между разными странами, безопасности в этой сфере занимается группа HERCA, объединяющая глав европейских ведомств, отвечающих за радиационную защиту. "HERCA была очень активна в отношении Украины, пытаясь согласовать и обсудить план действий в случае ядерной аварии", - уточняет Йоханссон.

Российский солдат охраняет Запорожскую атомную электростанцию на территории, находящейся под военным контролем РФ, 1 мая 2022 года AP

Важна роль и Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (EMSREG), она существует в ЕС с 2007 года и отвечает за проверку соблюдения стандартов безопасности. Однако в случае аварии в первую очередь ответственность несет страна, в которой случилось ЧП.

Есть ли план?

"Реагирование по шведскому протоколу начинается еще до того, как что-либо произойдет. Подготовка и есть самая важная часть, - напоминает Йоханссон. - Что бы ни случилось, даже если запущен процесс расплавления, на это уйдет время. Когда что-то не так, мы обычно узнаем об этом до того, как произойдет реальный выброс радиации"

Эксперт рассказал, что в случае наихудшего сценария, то есть взрыва с выбросом радиации, территория вокруг места аварии полностью эвакуируется в радиусе 5 километров. А в радиусе 25 километров люди получают оповещения об опасности. Сигналы тревоги звучат как на улице, так и в домах. К примеру, в Швеции каждый дом близ АЭС оборудован радиоприемником

Как только зазвучала сирена, людям следует оставаться в закрытых помещениях - дома, на работе, в школе. По словам Йоханссона, обычный дом с закрытыми окнами способен защитить своих владельцев даже "в случае большой радиоактивной утечки", и уходить в бункер необходимости нет.

Все граждане также должны иметь в аптечке таблетки йода. Она блокирует поглощение радиации щитовидной железой и тем самым предотвращает риск развития онкозаболевания.

Женщина показывает упаковку таблеток йода перед тем, как раздать их жителям на случай утечки радиации в Запорожье, Украина, 2 сентября 2022 года AP

В Швеции, как рассказали эксперты, таблетки высылают каждому жителю страны раз в пять лет. Принимать йод или нет - зависит от объема радиоактивного материала, просочившегося во время аварии; людей об это оповестят.

Оставаясь в закрытом помещении, в момент аварии важно следить за информацией в СМИ и соцсетях. "Дальнейшие действия зависят от объема повреждения и метеорологических факторов", - уточняет наш собеседник. - Мы проводим тренировки несколько раз в год, считаем, что у нас довольно эффективная система, и власти знают, что делать".