Ядерная отрасль может сделать значимый вклад в энергетику и безопасность - Гросси

By Euronews

В Брюсселе прошел однодневный саммит по атомной энергии. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, ядерная отрасль в современных реалиях может сделать значительный вклад в энергетику и безопасность.

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Лидеры более тридцати стран мира в ходе саммита в Брюсселе поддержали идею использования атомной энергии для климатической нейтральности на планете. Встреча состоялась под председательством премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. По словам Гросси, ядерная отрасль в современных реалиях может сделать значительный вклад в энергетику и безопасность.

Рафаэль Гроссии, глава МАГАТЭ:"Следующие шаги уже фактически предпринимаются. Речь идет о множестве проектов, которые разрабатываются во многих странах Европы, в государствах глобального юга, в Китае, даже в России, в США, Канаде, Корее, Японии, где мы видим, что ядерная энергетика возвращается, и, я бы сказал, возвращается очень динамично".

Потепление планеты, вызвавшее необходимость постепенного отказа от ископаемого топлива, и рост цен на энергоносители на фоне войны в Украине, снова сделали вопрос об использовании атомной энергии актуальным. Германия не присутствовала на саммите: почти год назад в стране прекратили работу последние три АЭС.