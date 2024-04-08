МАГАТЭ: атаки на АЭС увеличивают риск крупной ядерной аварии

By Euronews

Накануне на территории Запорожской АЭС взорвался дрон-камикадзе. Есть не менее трех прямых попаданий в защитную оболочку реактора. И Москва, и Киев отрицают свою причастность к инциденту.

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал "безрассудной" атаку на Запорожскую АЭС, на территории которой накануне взорвался дрон-камикадзе. По его словам, произошло по меньшей мере три прямых попадания в основные конструкции защитной оболочки реактора. В МАГАТЭ считают, что ситуация не поставила под угрозу ядерную безопасность, но подобные инциденты увеличивают риск крупной ядерной аварии.

Москва обвинила в ударе по оккупированной российскими войсками ЗАЭС Киев. В Главном управлении разведки Украины заявили, что не причастны к атаке, и назвали её "имитационным ударом" со стороны РФ.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратил внимание на острую необходимость защиты украинских городов и инфраструктуры от российских авиаударов. Он также подчеркнул, что у ВСУ нет снарядов для контрнаступления.

"Мы должны прямо сказать Конгрессу, что если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну. И мы должны найти для этого публичный формат. Если Украина проиграет войну, будут атакованы другие государства, и это факт. И в ближайшие недели вы увидите, как Россия будет всё более и более настойчиво привлекать к этому вопросу ядерное оружие", — заявил Владимир Зеленский.

Позиция США будет во многом зависеть от результата президентских выборов, где у Дональда Трампа, похоже, есть реальный шанс на победу. В воскресенье The Washington Post опубликовала статью, описывающую его возможную стратегию в отношении Украины. Ссылаясь на "людей, знакомых с планом", газета утверждает, что Трамп окажет давление на Киев, чтобы тот уступил России Крым и Донбасс и тем самым "прекратил войну".