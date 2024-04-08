Чехия инвестирует в атомную энергетику

Прага взяла курс на развитие ядерной энергетики. Амбициозный план предусматривает 6 млрд инвестиций на строительство 4-х новых реакторов.

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Курс на развитие ядерной энергетики взяла Прага, следуя строго определенному плану по отказу от углеродной энергетической зависимости и ускорению перехода к зелёной энергии. Он рассчитан на 25 лет.

Умеренно-консервативное чешское правительство должно осуществить крупнейшие инвестиции со времени падения коммунизма почти 35 лет назад. Власти пообещали выделить 6 млрд евро на строительство 4-х новых ядерных реакторов. И главный вопрос теперь заключается в том, кто будет строить заводы.

Петр Хладик, министр окружающей среды Чехии:

"Если цена, предлагаемая конкурентами, такова, что обеспечивает долгосрочную стабильно низкую цену на энергоносители как для граждан, так и для развития энергетики и промышленности, то будущее определенно - увеличить эту мощность на обеих этих АЭС и объединить с возобновляемыми источниками".

Правительство Чехии стремится заключить наиболее выгодную сделку к концу июня 2024 года. В тендере конкурируют две компании: французская EDF и южнокорейская KHNP. Китайские и российские компании были предварительно исключены. Американская компания Westinghouse также уступила позиции своим французским и южнокорейским конкурентам.

В настоящее время в Чехии имеется шесть атомных энергоблоков российского производства на двух электростанциях – между Темелином в Южной Чехии и Дукованами в Тршебичском крае.

Согласно амбициозному Национальному плану по развитию энергетике и борьбе с климатическими изменениями энергетики чешское правительство намерено постепенно ввести в эксплуатацию новые энергоблоки в период с 2029 по 2040 год и полностью отказаться от угля и лигнита к 2033 году, а от нефти и газа к 2050.

Чешская Республика традиционно экспортировала углеродную энергию, однако ее правительство готово отказаться от этого и стать импортером экологически чистой энергии от своих соседей по ЕС. По данным эксклюзивного опроса IPSOS/Euronews, чешские избиратели на втором месте после поляков по наименьшей обеспокоенности климатическими изменениями.

Только для 34% чехов борьба за климат - приоритет, а 21% вообще выступает против этого.