By Euronews

ХАМАС не пойдет на уступки на переговорах с Израилем и продолжит настаивать на прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил лидер группировки Исмаил Хания после гибели троих сыновей

РЕКЛАМА

Убийства Израилем близких лидеров ХАМАС не повлияют на позицию организации на переговорах, она продолжит настаивать на прекращении огня. Об этом заявил глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания, комментируя гибель троих своих сыновей и четверых внуков в результате израильского авиаудара.

Как говорится в заявлении ЦАХАЛ, целью удара по центральной части сектора Газа были Амир, Мухаммад и Хазем Хания, которые, по данным израильской разведки, были причастны к деятельности вооруженных отрядов ХАМАС.

"Авиаудар нанесен в непростое время, когда Израиль и ХАМАС ведут переговоры о прекращении огня. - отмечает Джо Федерман из "Ассошиэйтед Пресс". - Хания обвиняет Израиль в мести и говорит, что ХАМАС не пойдет на уступки в переговорах о прекращении огня".

Соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью его детей выразили Турция и Иран, которые не признают группировку террористической.

Израиль продолжает наносить авиаудары по сектору Газа и готовит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. Израильское руководство заявляет, что предстоящая операция - единственный способ добиться полной победы над палестинской группировкой.