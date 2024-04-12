Группировка "Хезболлах" обстреляла север Израиля. Гуманитарная помощь Газе увеличивается - ООН

By Euronews

Представитель ЦАХАЛ сообщил, что группировка "Хезболлах" выпустила десятки ракет по северу Израиля. Гуманитарная помощь сектору Газа увеличивается, заявили в ООН. Семьи заложников требуют их немедленного освобождения.

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Группировка "Хезболлах" с территории Ливана выпустила сорок ракет по северу Израиля. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ. Часть ракет была перехвачена, некоторые упали на открытые участки или в самом в Ливане.

Тем временем в ООН отмечают, что с открытием Израилем нового КПП объем помощи Газе постепенно увеличивается. Однако, указал координатор ООН, люди по-прежнему сталкиваются с острой нехваткой продуктов питания. Есть опасения и по поводу водоснабжения.

Джейми Макголдрик, координатор ООН:"Условия на местах не улучшились каким-либо значимым образом. Я думаю, что мы прежде всего столкнемся с проблемой снабжения водой. Сейчас там становится очень жарко. Система водоснабжения не справляется, и люди получают гораздо меньше воды, чем им нужно. И в результате этого болезни, передающиеся через воду, из-за отсутствия безопасной и чистой воды и разрушения систем канализации, создают проблемы для живущих там людей. В результате возникло множество заболеваний".

В Тель-Авиве в пятницу семьи заложников провели акцию у посольства США. Демонстранты призвали администрацию президента Байдена оказать давление на правительство Израиля с целью заключения сделки с ХАМАС по освобождению пленников. Предполагается, что боевики удерживают около 100 заложников, а также останки около 30 человек, которые были убиты или умерли в плену.

Санкции ЕС против ХАМАС из-за сексуального насилия 7 октября

В тот же день страны ЕС включили вооруженные силы, подразделения спецназа ХАМАС и вооруженное крыло группировки "Исламский джихад" в санкционный список за их ответственность за широко распространенное сексуальное и гендерное насилие во время нападения на Израиль 7 октября.

Страны ЕС заявили, что на "Бригады Кассама", "Аль-Кудс" и "Силы Нухба" теперь распространяются замораживание активов и запрет на поездки в ЕС. Предоставление им средств, прямо или косвенно, теперь также запрещено. ХАМАС и "Исламский джихад" уже были признаны ЕС террористическими организациями.