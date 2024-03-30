Йоав Галант: Израиль переходит "от защиты к преследованию" "Хезболлах"

By euronews

Министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль будет преследовать "Хезболлах" везде, где она действует. В ЦАХАЛ заявили об убийстве Али Абеда Ахсана Наима, ответственного за организацию ракетных ударов по северу Израиля.

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Израиль будет преследовать "Хезболлах" везде, где она действует. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант в пятницу во время посещения штаб-квартиры Северного командования ЦАХАЛ, которое отвечает, в частности, за операции вдоль границы с Ливаном.

По словам Галанта, Израиль переходит "от защиты к преследованию" "Хезболлах" в Ливане и Сирии, где действует поддерживаемая Ираном группировка.

Заявление Галанта прозвучало в тот же день, когда в Армии обороны Израиля заявили об убийстве Али Абеда Ахсана Наима, заместителя командира ракетного подразделения "Хезболлах", в ходе авиаудара по району Базурии в южном Ливане. Утверждается, что он отвечал за нанесение ракетных ударов по городам на севере Израиля. В "Хезболлах" подтвердили, что в результате удара погиб "один из ее высокопоставленных командиров".

Также в пятницу Сирия обвинила Израиль в авиаударе по объектам "Хезболлах" в Алеппо. По данным сирийских источников, в результате него могли погибнуть до 40 человек, включая мирных жителей, что делает этот удар одним из самых смертоносных за последние годы.

С момента начала войны между Израилем и Хамасом в секторе Газе почти ежедневно происходят столкновения и на границе между Израилем и Ливаном.

За это время на юге Ливана были убиты около 270 боевиков "Хезболлах" и 50 мирных жителей, включая медиков и журналистов. Жертвами авиа и ракетных ударов с израильской стороны стали около 10 солдат и несколько мирных жителей.

В то же время Израиль продолжает участвовать в попытках мирных переговоров. В пятницу Белый дом заявил, что "перенесенные" переговоры о планируемой операции в Рафахе могут состояться в понедельник в Вашингтоне.

Советники Джо Байдена и Биньямина Нетаньяху планировали встретиться ранее, однако Нетаньяху отменил переговоры после того, как США решили не накладывать вето на недавнюю резолюцию Совбеза ООН, призывающую к перемирию в секторе Газа.

Ранее в пятницу Нетаньяху поручил переговорной группе во главе с главой "Моссада" отправиться в Катар для заключения сделки по обмену заложниками и заключенными с ХАМАС. Еще одна израильская делегация едет в Каир.