В больнице Аш-Шифа ХАМАС использует гражданских лиц в качестве "живого щита" - ЦАХАЛ

By Euronews

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил о ходе операции в больнице Аш-Шифа в секторе Газа. Он заявил, что ХАМАС разрушает комплекс и использует гражданских лиц в качестве "живого щита".

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ХАМАС разрушает больницу АШ-Шифа и ведет бои с израильскими военными прячась за спинами больных и раненых. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ. Операция внутри комплекса продолжается.

В воскресенье глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филипп Лаззарини выразил возмущение решением Израиля не пускать гуманитарные конвои БАПОР в северную часть сектора Газа. Лаззарини призвал снять эти ограничения.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш во время визита в Египет подтвердил свою приверженность укреплению БАПОР.

Антониу Гутерриш, генсекретарь ООН:"Мы серьезно изучим рекомендации, которые будут представлены. Мы хотим укрепить БАПОР в его способности оказывать помощь палестинскому народу и полностью соответствовать ценностям ООН, поскольку это твердая решимость руководства БАПОР, которое здесь представляет Филипп Лаззарини".

В воскресенье израильские СМИ сообщили, что власти страны готовы обменять около 800 палестинских заключённых на 40 заложников. Ответ руководства ХАМАС ожидается в течение трех дней. По словам источников, вероятность заключения сделки пятьдесят на пятьдесят.

На фоне войны в регионе проходят религиозные торжества: тысячи христиан отметили Вербное воскресенье на Елеонской горе в Иерусалиме, евреи отпраздновали Пурим. По этому поводу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с небольшой речью в которой заявил, что Израиль войдет в Рафах и добьется абсолютной победы.