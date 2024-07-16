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Мадридский "Реал" провел презентацию Мбаппе на "Сантьяго Бернабеу"

Килиан Мбаппе в футболке мадридского "Реала"
Килиан Мбаппе в футболке мадридского "Реала" Авторское право Laurent Cipriani/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Laurent Cipriani/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на испанском языке

Переход Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" сопровождается небывалым ажиотажем: на презентацию на "Сантьяго Бернабеу" пришли десятки тысяч болельщиков, а клуб только за первый день заработал на продаже футболок с номером 9 более 800 тысяч евро

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Теперь это совсем официально: французский нападающий Килиан Мбаппе стал игроком мадридского "Реала", подписав контракт с клубом до июня 2029 года.

Десятки тысяч болельщиков пришли поприветствовать его на стадионе "Сантьяго Бернабеу" во вторник, где состоялась официальная презентация игрока, который будет носить футболку с номером 9.

"Мы переживаем момент большого волнения, - сказал во время презентации президент "Реала" Флорентино Перес. - Мбаппе пришел, чтобы помочь нам продолжать побеждать".

На церемонии присутствовали легенды клуба, в том числе Зидан, Арбелоа, Рауль и Солари.

Publicación del Real Madrid en X.

Перед подписанием контракта французский нападающий прошел несколько медицинских тестов в университетской больнице Sanitas La Moraleja.

Publicación del Real Madrid en X.

Мадридский "Реал" объявил о подписании контракта с Мбаппе в начале июня, но презентация состоялась только после окончания чемпионата Европы, на котором Франция уступила Испании в полуфинале.

Объявление было сделано через несколько дней после того, как "Реал Мадрид" выиграл свой 15-й Кубок европейских чемпионов, победив в финале в Лондоне дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0.

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