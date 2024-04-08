Каким президентом будет Пеллегрини?

By Euronews

Победа Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии укрепит правительство евроскептика Фицо. Но так ли всё однозначно? Мнение эксперта.

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Победа социал-демократа Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии в эти выходные укрепит правительство Роберта Фицо, которого политические эксперты называют евроскептиком и сторонником российского лидера Владимира Путина.

"Результат выборов означает, что теперь и правительство, и президент в Словакии принадлежат к одному политическому спектру, - объясняет политолог Петр Юст. - Пеллегрини строил свою кампанию на том, что если его изберут, в правительстве всё будет спокойно и тихо, ведь он один из лидеров правящей коалиции. Его партия в этой коалиции- ключевой игрок, а сам он будет "коалиционным "президентом, который, скорее всего, не будет ставить никаких препятствий кабмину".

Левое правительство Роберта Фицо пришло к власти в октябре прошлого года на волне антимиграционной и антиевропейской риторики.

На президентских выборах в субботу Пеллегрини победил прозападного дипломата Ивана Корчока, который обещал укрепление связей с партнерами по ЕС. Пеллегрини вел кампанию за ослабление влияния Брюсселя на Братиславу.

Своего оппонента Пеллегрини называл "кандидатом войны", который собирается отправить словацкие войска в Украину. Теперь позиция Словакии может помешать усилиям ЕС по оказанию помощи Киеву.

Однако, по мнению аналитика, политический профиль Пеллегрини как президента еще предстоит определить.

"Он все ещё выражает себя, в том числе во время вчерашней речи, как убежденный сторонник ЕС и НАТО, но при этом говорит, что нужно защищать словацкие интересы; т__о есть, все ещё пытается усидеть на двух стульях. Посмотрим, что он будет делать, когда станет президентом", - резюмирует политолог Петр Юст.

Во втором туре президентских выборов 6 апреля Петер Пеллегрини набрал 53% голосов, опередив своего соперника Ивана Корчака всего на 6 процентных пунктов.