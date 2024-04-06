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Словакия голосует за нового президента во втором туре выборов

избирательный участок в Братиславе
избирательный участок в Братиславе Авторское право Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Каким путем пойдет Братислава? Два кандидата, два вектора

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Граждане Словакии голосуют в субботу, чтобы выбрать нового президента. От результатов голосования зависит политический курс страны, члена ЕС и НАТО, на фоне глубоких разногласий из-за войны на Украине.

На место уходящего либерального президента Зузаны Чапутовой претендуют 60-летний прозападный бывший министр иностранных дел Иван Корчок и 48-летний Петер Пеллегрини, скептик по отношению к Украине, поддерживаемый правящими популистами.

Несмотря на то, что должность президента Словакии, в основном, церемониальная, он ратифицирует международные договоры, назначает высших судей, является главнокомандующим вооруженными силами и может наложить вето на законы, принятые парламентом.

Пеллегрини критикует своего соперника, утверждая , что тот ставит интересы Брюсселя выше интересов Словакии, но при этом подчёркивает, что членство страны в ЕС и НАТО не подвергается сомнению.

По результатам последнего предвыборного опроса, проведенного агентством Focus, Корчок и спикер парламента Пеллегрини шли ноздря в ноздрю: Пеллегрини набрал 51 % голосов, а Корчок - 49 %. В первом же туре дипломат Корчок неожданно вырвался вперед с 42,5 %. 

Корреспондент Euronews Аттила Мадьяр передает из Братиславы:

"Эти выборы в Словакии не только решат, кто станет президентом республики на следующие пять лет, но и вынесут вердикт политике Роберта Фицо и его правительства за последние шесть месяцев. Если победит Иван Корчок, то ожидается, что нынешняя пророссийская политика будет уравновешена. Но если пост получит Петер Пеллегрини, это вряд ли произойдет".

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