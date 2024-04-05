Словакия готова ко второму туру выборов президента

Проевропейский Корчок против Пеллегрини, соратника пророссийского премьера Фицо - Словакия накануне второго тура президентских выборов

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Граждане Словакии вернутся на избирательные участки: в эту субботу в стране пройдёт второй тур президентских выборов. Поединок развернётся между проевропейским дипломатом Иваном Корчоком, неожиданно победившим в первом туре, набрав 42,5% голосов, и социал-демократом Петера Пеллегрини (37%), нынешним спикером парламента и соратником премьер-министра Словакии Роберта Фицо, поддерживающего близкие отношения с Венгрией и Россией.

Корчок надеется заручиться поддержкой избирателей, недовольных внутренней и внешней политикой праивительства Фицо.

Пеллегрини критикует своего соперника, утверждая , что тот ставит интересы Брюсселя выше интересов Словакии, но при этом подчёркивает, что членство страны в ЕС и НАТО не подвергается сомнению.

Победа Пеллегрини укрепит власть Фико, предоставив ему и его союзникам контроль над стратегическими постами.

В случае победы Корчока прогнозируется непростое сосуществование главы государства и исполнительной власти.