Петер Пеллегрини одержал победу на президентских выборах в Словакии

By Euronews

Пеллегрини близок к премьер-министру Фицо и выступает против поставок оружия Украине

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Проправительственный кандидат Петер Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии, получив около 54% голосов после второго тура в воскресенье. Близкий союзник премьер-министра Роберта Фицо, Пеллегрини пообещал обеспечить жителям Словакии "лучший, более безопасный и качественный уровень жизни". Он подчеркнул свое намерение "оставаться на стороне мира", ссылаясь на один из ключевых вопросов предвыборной кампании - поддержку Украины. Пеллегрини, как и Фицо, относится к этому весьма скептически.

"Я сделаю все возможное, чтобы Словакия, нравится это кому-то или нет, всегда оставалась на стороне мира, а не на стороне войны, - заявил своим сторонникам победивший Пеллегрини. - И пусть кто хочет критикует меня за это сколько угодно".

Его проигравший соперник Иван Корчок поздравил Пеллегрини, но предупредил его, сказав: "Я не буду подделывать тот факт, что кампания была выиграна путем превращения меня в кандидата войны". Корчок решительно выступал за продолжение помощи Украине.

Пеллегрини - близкий союзник премьер-министра Роберта Фицо, и эксперты предупредили, что победа Пеллегрини усилит популистский курс в стране. Фицо, который присоединился к празднованию сторонников Пеллегрини, воспользовался возможностью и сказал: "Люди в Словакии показали, что они осознают, что угрожает этой стране со стороны либеральных СМИ, активистов, неправительственных организаций и прогрессистов".

Президент Словакии не обладает большими полномочиями, поскольку страна - парламентская республика. Тем не менее президент ратифицирует международные договоры, назначает верховных судей, занимает пост главнокомандующего вооруженными силами и может наложить вето на законы, принятые парламентом.