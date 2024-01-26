Словакия: против изменений в уголовном кодексе, против кабинета Фицо

By euronews

Массовые акции протеста собрали тысячи людей в Братиславе, Брно, Праге, Кракове

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Тысячи людей в четверг присоединились к массовым уличным протестам по всей Словакии против плана премьер-министра Роберта Фицо внести изменения в уголовный кодекс и ликвидировать национальную прокуратуру.

Предлагаемые изменения подверглись резкой критике как внутри страны, так и за рубежом.

План, одобренный коалиционным правительством Фицо, предусматривает упразднение специальной прокуратуры, которая занимается такими серьезными преступлениями, как взяточничество, организованная преступность и экстремизм.

Эти дела будут переданы прокурорам региональных отделений, которые не занимаются подобными преступлениями уже 20 лет.

Планируемые изменения также предусматривают смягчение наказаний за коррупцию и некоторые другие преступления, включая возможность условного наказания, и значительное сокращение сроков давности. В свою очередь в кабмине Словакии отметили, что специальная прокуратура проводила расследование, нарушая при этом права фигурантов дел, а ее сотрудники злоупотребляли своими полномочиями, пишет газета SME.

В четверг протесты вновь прошли в двух десятках городов и поселков, включая столицу, а также в Праге и Брно в Чехии, в польском Кракове и Париже.

Ранее в четверг правящая коалиция проголосовала за использование ускоренной парламентской процедуры для утверждения изменений. Второе чтение, позволяющее добавить изменения в проект, может состояться в среду, а заключительное голосование - к концу следующей недели.

Президент Зузана Чапутова заявила, что предложенные изменения ставят под угрозу верховенство закона и наносят "непредсказуемый" ущерб обществу.

Кроме того, Европейский парламент поставил под сомнение способность Словакии бороться с коррупцией, если изменения будут приняты, а Европейская прокуратура заявила, что планы Словакии угрожают защите финансовых интересов ЕС и его антикоррупционной системы.

Чапутова заявила, что готова подать конституционный иск против законодательства. Пока неясно, какое решение может принять Конституционный суд.